Borderlands 4: Das erste Gameplay-Video zeigt Action, Loot und alle vier Vault-Hunter

Wie von Randy Pitchford und Gearbox im Vorfeld angekündigt, gab es während der Game Awards 2024 den ersten richtigen Trailer zu Borderlands 4. Eine wichtige Info wurde dabei allerdings nicht verraten.

Wir wissen bereits, dass Borderlands 4 die Story seines Vorgängers fortsetzt und uns auf einen neuen Planeten führt. Dessen Name steht nun fest: Kairos und dort erwartet euch ein überaus mächtiger Gegenspieler.

Borderlands 4: Das gibt es im ersten Gameplay-Trailer zu sehen

Das Video, welches über zwei Minuten geht, zeigt dabei schon etliche Ausschnitte von der neuen Spielwelt von Borderlands 4. Die ist offenbar genauso kaputt, überdreht und wahnsinnig wie Pandora und viele der anderen Planeten, die wir im Borderlands-Franchise schon besucht haben.

Hier seht ihr den Trailer zu Borderlands 4:

Auch die neuen Vault Hunter, es sind wieder vier Stück zum Release, sind zu sehen. Nur welche Klassen sie abdecken, das lässt sich noch nicht ganz sagen. Wir möchten aber definitiv eine Sirene ausfindig gemacht haben – die gehören ja ohnehin zur Tradition des Franchise.

Und dann gibt es da noch den Bösewicht: Der sogenannte Zeitwächter, welcher offenbar über verdammt mächtige Fähigkeiten verfügt. Zumindest macht er einen mysteriösen Eindruck und wirkt schon jetzt spannender als die Calypso-Twins aus dem Vorgänger.

Wann ist denn jetzt der Release?

Was im Trailer auch auffällt? Der Ton ist deutlich ernster. Lustige Sprüche sind nicht zu hören, selbst als Claptrap einen Auftritt bekommt. Stattdessen steht die Action im Vordergrund und große Schlachten werden angedeutet.

Wir glauben zwar nicht, dass Borderlands 4 sich gänzlich von seinen humorvollen Wurzeln entfernt, aber es würde uns nicht überraschen, wenn die Anzahl der Witze im Vergleich ein wenig heruntergedreht wird. Zu Lachen wird es aber garantiert dennoch etwas geben.

Was weder Trailer noch Pressemitteilung verraten? Den Releasetermin von Borderlands 4. Wir wissen immer noch nicht genau, wann der Loot-Shooter erscheint. Offiziell soll es 2025 immer noch so weit für PC, PS5 und Xbox Series X|S sein. Wir sind gespannt. Alle weiteren Infos zu Borderlands 4 findet ihr übrigens in unserem Übersichtsartikel.

