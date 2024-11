Borderlands 4: Gearbox-Chef deutet große Änderung an – „Nahtlos, sagst du?“

Mit Borderlands 4 hat Gearbox trotz des zuletzt niederschmetternden Kino-Flops für 2025 ein arg heißes Eisen im Feuer, welches die Fans schon jetzt in Aufregung versetzt. Das weiß auch Randy Pitchford, seines Zeichens Gründer und Chef des Studios, und nutzt den Hype, um immer mal wieder mit kleinen Teasern auf den Loot-Shooter hinzuweisen.

Natürlich verrät er nie mehr, als er muss, aber ein jüngster Tweet lässt den Borderlands-Boss noch einmal besonders im kryptischen Licht stehen. Möglicherweise deutet er eine der größten Änderungen für die Reihe an – oder aber auch einfach gar nichts. Wir dröseln das Ganze mal für euch auf und spekulieren wild mit.

Borderlands 4: Nahtloses Laden…

Alles hat anfangen mit dem recht harmlosen Tweet von JoltzDude139, der auf Twitter ein wenig angeben wollte: Er hat Borderlands 2 installiert, welches auf schnellen SSDs am PC mittlerweile so gut wie keine Ladezeiten mehr hat. Ein Beispiel-Video verdeutlicht das sehr gut, denn nach einem Klick auf den „Continue“-Button ist er sofort wieder im Spiel und genauso schnell zurück im Menü.

Allzu bemerkenswert ist das an und für sich nicht, stammt das zweite Borderlands doch aus dem Jahr 2012. Dass ein moderner High-End-Rechner den Loot-Shooter zwölf Jahre später problemlos und überaus zügig stemmt, ist sicherlich nett, aber gewiss nichts, bei dem einem die Kinnlade herunterfällt. Trotzdem zeigt sich JoltzDude angetan und spricht davon, dass „nahtloses Laden bald Realität sei“.

https://twitter.com/Joltzdude139/status/1849498762588172504

Vorhang auf für Pitchford, der sich mit einer Antwort einschaltet: „Nahtlos, sagst du?“ – mehr nicht. Auf Nachfrage, dass er diesen Teaser doch weiter ausführen muss, setzt der Gearbox-Chef an und verspricht, dass er den Satz „unbedingt weiter erläutert“. Das Problem? Seit dem Tweet hat er nichts mehr dazu geschrieben. Eine Erklärung sucht man vergeblich, dafür aber lässt sich reichlich spekulieren.

… oder gar eine Open World?

Um Pitchfords Ehre zumindest zu verteidigen: Er hat nicht gesagt, wann er seine Aussage in einen Kontext setzt. Nur, dass er es irgendwann machen wird. Das kann ja auch erst in etlichen Monaten sein, wenn Gearbox bereit ist, über Borderlands 4 intensiver zu sprechen.

Wir nehmen ihm diese Aufgabe aber dankend ab und überlegen einmal: Was könnte denn mit einem nahtlosen Laden in Bezug auf Borderlands 4 gemeint sein? Klar, eventuell nutzt der Loot-Shooter einfach nur die Stärken der aktuellen Konsolengeneration aus und wird euch schnell in die einzelnen Levelstrukturen schubsen.

Das wäre zwar schon ganz cool, aber vielleicht auch etwas langweilig, weil erwartbar. Eventuell wird Borderlands 4 stattdessen eine offene Spielwelt bieten – ein Schritt, den die Reihe bislang nicht gewagt hat, aber gar nicht so unrealistisch ist. Immerhin wird der Shooter unter Umständen nur auf einem Planeten spielen, nachdem man im Vorgänger noch auf mehreren Himmelskörpern unterwegs war.

Und schon die Vorgänger waren in der Regel keine völlig linearen Level, sondern boten immer mal wieder Freiheiten und sogar Fahrzeug-Sequenzen. Der Sprung hin zu einer Open World wäre also durchaus denkbar, aber ob das wirklich so kommt? Nun, da müssen wir wohl auf Pitchfords Antwort warten. Ihr könnt immerhin in der Zeit einen Blick auf unsere Zusammenfassung zu Borderlands 4 werfen.

Quelle: Twitter / @Joltzdude139, @DuvalMagic