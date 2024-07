Blutrünstige Bestien und Horrorfilm-Ikone machen Mortal Kombat 1 jetzt noch brutaler

Die Spatzen pfiffen es schon seit einer Weile von den Dächern, und auch von Mortal Kombat-Schöpfer Ed Boon gab es vielversprechende Hinweise, eine offizielle Bestätigung stand jedoch noch aus – bis jetzt. Mit einem umfangreichen Trailer kündigen die NetherRealm Studios die Erweiterung Khaos Reigns für Mortal Kombat 1 an.

Darin werden wir nicht nur weitere beliebte Charaktere aus dem umfangreichen Fundus des Franchise im Roster begrüßen dürfen, auch einige spektakuläre Gast-Kämpfer prügeln sich künftig gegenseitig die Gedärme raus. Und damit nicht genug!

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns mit sechs neuen Kämpfer*innen und Story-DLC

Khaos Reigns lautet nämlich gleichzeitig der Name der Story-Erweiterung von Mortal Kombat 1, die direkt an die Schreckensherrschaft von Shang Tsung anschließt. Antagonist ist hier der abstoßende Havik, der schon im Rahmen der bisherigen Story in das Prügelspiel-Reboot eingeführt wurde und seine selbstzerstümmelnden Fähigkeiten präsentierte. Die stehen auch in Khaos Reigns im Fokus – einer der bizarrsten Szenen des Trailers ist beispielsweise, wie Havik mit seinem eigenen Kopf einen Gong schlägt.

Wirklich heiß erwartet dürften allerdings die neuen Kämpfer*innen sein, von denen sechs auf einen Schlag mit dem DLC verfügbar sein werden. Sektor und Cyrax könnten bisher zwar schon als Kameo-Kämpfer ausgewählt werden, nun dürfen sie – beziehungsweise ihre weiblichen Alter Egos – als Hauptkämpferinnen ihre Fäuste fliegen lassen. Mit Noob Saibot schafft es endlich auch ein weiterer Fan-Favorit ins Aufgebot – und gleichzeitig auch seine eigenen Schattenkämpfer, mit denen er seine Gegner*innen im Ring zu Boden schmettert.

Neben den drei Mortal Kombat 1-Ikonen kann das Prügelspiel-Update auch mit weiteren Gastauftritten punkten, die ja in diesem Ableger der brutalen Reihe schon mit Homelander (The Boys) oder Peacemaker (DC) neue Höhen erlebt haben. Wie schon in einem Leak vor ein paar Wochen präsentiert, können Fans mit dem neuen DLC tatsächlich auf den Killer Ghostface aus Scream, T-1000 aus Terminator sowie Conan (in der 80er-Jahre-Version, basierend auf Arnold Schwarzenegger) zugreifen.

Gottesanbeterin frisst Kopf… und euch die Haare von selbigem

Doch damit nicht genug: Mortal Kombat 1 holt zusätzlich die sogenannten Animalities zurück. Dies sind Finisher-Moves, in denen die siegreichen Kämpfer*innen sich zuvor in ein blutrünstiges und brutales Tier verwandeln. So wird Mileena zu einer gigantischen Gottesanbeterin, Scorpion zu einem (wie sollte es anders sein?) Skorpion, aber auch eine Hyäne und sogar ein T-Rex-Skelett sind am Start. Wenn ihr wissen wollt, auf welch kreative und herrlich abstoßende Weise diese Tiere auch noch das letzte Fünkchen Leben in euren Gegner*innen terminieren, müsst ihr wohl ins Video schauen.

Story-DLC, sechs neue Kämpfer*innen und die durchaus abwechslungsreichen und innovativen Animalities – ordentlich Stoff, die für Mortal Kombat 1-Fans ab dem 24. September bereit stehen. Dafür müsst ihr aber auch etwas tiefer ins Portemonnaie greifen: Khaos Reigns kostet 49,99 Euro. Und ist damit teurer als der Elden Ring-DLC und sogar als vollwertige Titel wie Flintlock: The Siege of Dawn oder Dungeons of Hinterberg.

Quelle: Youtube / Mortal Kombat