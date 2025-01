Call of Duty: Black Ops 6 – Neues Squid Game-Event erzürnt Fans: „Nichts als Müll“

Kurz vor Jahresende lieferte Netflix vielen unentschlossenen Kund*innen einen Grund, das Abo zu verlängern: Die 2. Staffel zur Erfolgsserie Squid Game. Den Hype lässt sich auch Call of Duty: Black Ops 6 nicht entgehen.

Anlässlich der ersehnten Fortsetzung holt sich der Ego-Shooter mit einer Kollaboration limitierte Modi und Skins aus Squid Game ins Spiel. Doch Fans von Call of Duty: Black Ops 6 sind wenig begeistert, denn das Event enthält nicht nur kostenlose Goodies: Wer alle Gegenstände haben will, wird erneut zur Kasse gebeten.

Call of Duty: Black Ops 6 – Das steckt im Squid Game-Event Pass

Heute, am 3. Januar, startet das Squid Game-Event in Call of Duty: Black Ops 6 und beschert erst einmal allen Spieler*innen eine Hand voll neuer Spielmodi, natürlich inspiriert von den brutalen Wettkämpfen der Netflix-Serie: Im Multiplayer könnt ihr euch über Red Light, Green Light sowie Pentathlon und Squid Game Moshpit freuen, im Zombies-Modus wartet Dead Light, Green Light auf euch und Warzone wird vorübergehend durch Squid Game erweitert, verrät ein Blick auf die offizielle Website des Spiels.

Dazu kommt ein kostenloser Event Pass, der neben kosmetischen Gegenständen wie Skins, Sticker und Sprays auch die neue Waffe „Cleaver“ enthält. So weit, so gut: Doch leider gibt die Chefetage von Publisher Activision den Shooter-Fans auch Grund zum Ärgern, denn der Squid Game-Event Pass besitzt einen bezahlten Teil: Wer weitere Cosmetics sowie den neuen Operator Front Man freischalten will, muss löhnen.

Dabei kostet der Event Pass nicht nur zusätzlich zum bereits existierenden Premium Battle Pass, sondern auch die gleiche Summe: Fällig werden 1.100 COD-Punkte, was ungefähr zehn Euro entspricht. Geboten wird dafür jedoch eine ganze Menge weniger, sowohl in Sachen Belohnungen und Zeitfenster als auch hinsichtlich der fehlenden Möglichkeit, durchs Spielen wieder COD-Punkte zurückzubekommen.

Fans sind wütend: „Ein Event-Pass bei einem bezahlten Spiel ist Müll“

Ein zusätzlich kostenpflichtiger Pass, der in jeder Hinsicht ein Downgrade im Vergleich zum normalen Premium Battle Pass darstellt? Das stößt Fans natürlich sauer auf. Im Subreddit von Call of Duty: Black Ops 6 kritisieren gleich mehrere Spieler*innen die Aktion: „„Ein Event-Pass bei einem kostenlosen Spiel ist in Ordnung. Ein Event-Pass bei einem bezahlten Spiel ist Müll“, schreibt beispielsweise User altimax98.

Entsprechend haben einige schon jetzt entschieden, den bezahlten Teil des Event Passes nicht zu nutzen: „Ich fühle mich gar nicht schlecht, das Event zu boykottieren, um gegen den bezahlten Event-Teil zu protestieren, weil da eh nichts als Müll drin ist“, heißt es von prof_the_doom. Auch PinkPanda0303 geht mit der geldmotivierten Gier hart ins Gericht: „Es gibt gierig und dann gibt es König Midas‘ Hand aus Gold gierig.“

Nutzer EnormousCaramel kritisiert außerdem die Geldgier im Zusammenhang mit Squid Game, einer eigentlich kapitalismuskritischen Serie: „Ich bin persönlich ein gigantischer Fan der kapitalistischen Ausbeutung von Squid Game. Nichts verfehlt die Botschaft der Serie mehr als sie dafür zu nutzen, wirklich alles zu verkaufen oder zu bewerben.“ Falls auch ihr über das neue Event empört seid, könnte das von uns getestete Delta Force eine kompetente Alternative zu Call of Duty: Black Ops 6 darstellen.

