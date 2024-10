Campfire Cozy Friends: Dieses Animal Crossing-Like gibt euch mit KI-unterstützten Dialogen endlose Möglichkeiten

Auf den ersten Blick wirkt Campfire Cozy Friends wie ein typisches Cozy Game mit knuffigen Tierchen, von denen ihr zahllose Vertreter schon auf Steam finden könnt. Als Neuankömmlinge auf einer Insel sollt ihr nämlich dabei helfen, diese ehemalige Touristenattraktion wieder aufzubauen und trefft dabei auf viele potenzielle neue Freunde.

Ein bisschen Animal Crossing also hier, ein bisschen Stardew Valley dort, die süßen Viecher plappern ein Kauderwelsch wie bei The Sims. Ernten, bauen, angeln – es werden alle Checkboxen angekreuzt. Der Kniff liegt jedoch in den endlosen Möglichkeiten den KI.

Campfire Cozy Friends: Tiefe Connections im Animal-Crossing-Style

Der Plan dahinter sei, die Freundschaften mit NPCs im Spiel komplett ohne Skript einzugehen, heißt es vonseiten des fünfköpfigen Entwicklerteams Campfire (via wccftech). Dadurch könnten sich Spieler*innen „auf ihre tatsächliche Persönlichkeit verlassen, um das Gameplay voranzutreiben.“

Im Spiel dürft ihr eure eigenen Fragen und Reaktionen eingeben, wenn ihr mit einem Charakter interagiert. Auf diese Weise bekommt ihr witzige oder informative Antworten aus so manchem Charakter heraus, ihr seid nur zu denen freundlich, wo ihr es wirklich sein wollt, und ihr vertraut euch besonderen Freund*innen an, wenn euch danach ist.

„Campfire Cozy Friends verkörpert die Vision, dass eine ethisch eingesetzte KI, die Spielerinnen und Spielern eine Simulation bietet, die Kreativität bei den Entwickler*innen fördern kann, anstatt dass diese ersetzt werden“, sagt Siamak Freydoonnejad, Mitbegründer von Campfire. 26 Charaktere sind insgesamt in dem Cozy Game anzutreffen; durch die Möglichkeiten der KI sollt ihr von deren Alltagsleben bis Hintergrundgeschichte immer neue Facetten erfahren könne.

Bei Erscheinen soll Campfire Cozy Friends gratis spielbar sein; es wird für PC (via Steam) und Mobilgeräte erhältlich sein. Wahrscheinlich wird es sich noch das erste Halbjahr 2025 im Early Access befinden. Um in diesen schon mal hineinschnuppern zu können, kann man sich über die Homepage des Entwicklerteams auf eine Warteliste setzen lassen. Währenddessen könnt ihr ja mal in den Early Access eines anderen Cozy Games reinspielen.

