Capcom macht es offiziell: Resident Evil 9 befindet sich in der Entwicklung & jetzt gibt es erste Details

Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht wurde, macht es Publisher Capcom nun endlich ganz offiziell: Resident Evil 9 befindet sich in der Entwicklung und damit hat das Spekulieren vorerst ein Ende gefunden.

Oder auch nicht, denn bislang gibt es nur spärliche Informationen dazu, was wir vom nächsten Ableger der beliebten Horrorspiel-Reihe erwarten dürfen. Zumindest ein paar erste Details sind zum neuen Resident Evil bereits bekannt.

Resident Evil 9: Biohazard-Director Koshi Nakanishi übernimmt das Ruder

Mit der Ankündigung versetzt Capcom die Franchise-Fans in regelrechte Aufruhr: Nach dem sehr erfolgreichen Release des neu aufgelegten vierten Teils im vergangenen Jahr, will man die Reihe jetzt um einen frischen Hauptteil erweitern. Dabei handelt es sich – der Chronologie zufolge zumindest – um Resident Evil 9. Wie der brandneue Ableger dann schlussendlich und offiziell heißen wird, steht jedoch bislang in den Sternen.

Bestätigt wurden die Entwicklungsarbeiten während des jüngst abgehaltenen Capcom Next-Livestreams, in welchem auch gleich der Director, in dessen Händen Resident Evil 9 liegen soll, zu Wort kam. Die Rede ist von keinem Geringeren als Koshi Nakanishi, der die Fortsetzung selbst ankündigen durfte. Fans der Resident Evil-Reihe dürfte der Name ein Begriff sein: Schon für den siebten Teil, Biohazard, übernahm er die Führungsposition, nun darf er erneut die Fäden ziehen.

„Es war sehr schwierig herauszufinden, was nach [Resident Evil 7] zu tun ist“, so Nakanishi selbst. „Aber ich habe es gefunden, und um ehrlich zu sein, fühlt es sich substanziell an. Ich kann noch keine Details verraten, aber ich hoffe, ihr seid gespannt auf den Tag, an dem ich es kann“, heißt es weiter (via The Verge). Die Arbeiten an Resident Evil 7, das dem Franchise im Jahre 2017 frisches Leben einhauchte, waren keineswegs Nakanishis einziger Auftritt auf Seiten der Entwickler*innen. Zusätzlich war er auch am Nintendo 3DS-Ableger Resident Evil Mercenaries 3D beteiligt, ebenso am ersten Resident Evil Revelations. Und für Resident Evil 5 hatte er seine Finger in der Rolle eines Game Designers im Spiel.

Zuletzt kamen immer wieder Gerüchte darüber auf, dass es sich bei Resident Evil 9 um einen Open World-Vertreter handeln könnte. Eine Bestätigung blieb bislang zwar aus, dennoch klingt der Ansatz einer offenen Spielwelt im Universum des Horror-Hits zunächst spannend. Ein bekannterer Leaker will zudem wissen, wann Resident Evil 9 ungefähr erscheinen soll.

Quellen: The Verge, YouTube / Capcom USA