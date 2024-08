Civilization 7: Schon bald seht ihr ganz viel Gameplay – „innovative Features“ angedeutet

Beim Summer Game Fest ließ 2K Games die Hüllen fallen und kündigte offiziell Civilization 7 an. Wirklich viel zu sehen gab es allerdings nicht, denn der Teaser war am Ende ziemlich nichtssagend.

Dennoch müsst ihr nicht mehr lange warten, um erstmals den neuen Serienteil in all seiner Pracht zu sehen. Im Rahmen der gamescom 2024 präsentieren 2K Games und Firaxis die aktuelle Version von Civilization 7, die sogar vor Ort anspielbar ist. Wir fassen für euch die Details zusammen.

Civilization 7: Wann wird Gameplay gezeigt?

Das erste Mal zu Gesicht bekommt ihr Civilization 7 während der gamescom Opening Night Live, die erneut von The Game Awards-Host Geoff Keighley moderiert wird. Die Veranstaltung wird am 20. August 2024 ab 20:00 Uhr live übertragen und wie gehabt etliche Trailer und Ankündigungen umfassen.

Allerdings gibt es in der Präsentation nur einen kleinen Vorgeschmack. Am selben Tag, am 20. August, findet um 22:30 Uhr anschließend ein Firaxis-Livestream mit rund zwanzig Minuten Gameplay zu Civilization 7 statt. Die Entwickler versprechen spannende Einblicke und die Vorstellung von „innovativen Features“.

Was sich dahinter verbirgt? Das bleibt natürlich noch ein Geheimnis. Es deutet sich aber ein wenig an, dass Firaxis mit dem nächsten Civilization etwas mehr Risiko wagen möchte. Möglicherweise ist auch in Planung, die Reihe für ein noch größeres Publikum zu öffnen. Insbesondere nach dem finanziellen Fehlschlag von Marvel’s Midnight Suns dürfe Firaxis an einem Hit stark interessiert sein.

In Köln anspielbar

Falls ihr nicht nur sehen, sondern auch spielen wollt, dann müsst ihr selbst zur gamescom reisen. In Halle 6 könnt ihr tatsächlich die ersten Runden mit Civilization 7 verbringen, wie 2K Games in einer Pressemitteilung verrät. Allerdings dürfte die Schlange wohl keineswegs kurz ausfallen.

Bis zum Release dauert es derweil noch ein gutes Stück. Offiziell ist bisher bekannt, dass Civilization 7 voraussichtlich 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheint. Immerhin erwartet euch noch im Herbst mit Ara: History Untold ein vielversprechender Konkurrent.