Flop noch vor dem Release? Sonys großer PS5- und PC-Shooter droht der komplette Absturz

Es sollte nach Helldivers 2 der nächste Live-Service-Hit von Sony werden, aber möglicherweise droht Concord das genaue Gegenteil. Die offene Beta des Multiplayer-Shooters wurde zumindest in der breiten Masse offenbar kaum wahrgenommen.

Nachdem zuvor nur Vorbesteller*innen und Abonnent*innen von PlayStation Plus die Beta-Version von Concord spielen durften, öffneten Sony und die Firewalk Studios am Wochenende die Schleusen. Mehrere Tage lang konnten PC- und PS5-Spieler*innen den Helden-Shooter auf Herz und Nieren testen. Wirklich viele haben das aber anscheinend gar nicht erst mitbekommen oder waren gänzlich uninteressiert.

Concord: Stell dir vor es ist Open Beta und keiner spielt

Zumindest auf den PC ist das der Fall, denn dort zählte die Open Beta zu Concord am Wochenende zu Bestzeiten gerade einmal 2.388 gleichzeitige Spieler*innen auf Steam – weit weg von den Top 100 der meistgespielten Titel. Meistens waren sogar nur etwa um die 1.000 Interessierte unterwegs, um sich in den Multiplayer-Gefechten gegenseitig abzuschießen (via SteamDB).

Natürlich sind das lediglich Zahlen vom PC. Concord erscheint als Sony-Spiel auch für die PlayStation 5 und möglicherweise läuft es dort für den Helden-Shooter eine ganze Ecke besser. Leider gibt es aber diesbezüglich keine offiziellen Statistiken seitens des PlayStation-Herstellers. In den Bestseller-Listen taucht Concord hingegen nicht allzu weit oben auf, was zumindest ein weiterer Indikator dafür sein könnte, dass das Interesse nicht signifikant groß ausfällt.

Schwache Zahlen hinterlässt die Open Beta von Concord auf Steam: Selbst der Start wusste kaum Interesse auszulösen. Credit: SteamDB

Für Sony und die Firewalk Studios könnte das zum Problem werden. Immerhin soll Concord bereits in rund einem Monat erscheinen, und zwar als Kauftitel. Wenn allerdings zahllose Spieler*innen bereits eine kostenlos zugängliche Beta ignorieren, dürften die Verkaufszahlen im Vergleich noch eine Ecke niedriger ausfallen. Insbesondere da die direkte Konkurrenz in Form von Overwatch 2 und dem noch erscheinenden Marvels Rivals Free2Play ist.

Verschiebt Sony den Release?

Offiziell haben Sony und die Enwickler*innen übrigens noch kein Fazit zur Open Beta gezogen. Dennoch wird bereits auf Reddit und anderen sozialen Netzwerken spekuliert, ob nicht möglicherweise der Releasetermin kurzfristig verschoben wird. Es wäre zumindest eine naheliegende Option, um einerseits das Feedback seitens der Community einzubauen und andererseits, um eventuell die Marketingstrategie noch einmal zu überdenken.

Eine weitere Option, die eingeworfen wird: Concord zum Release als PS Plus-Spiel vermarkten, um zumindest zu Beginn genügend Spieler*innen auf der PlayStation 5 an Bord zu holen. Ob tatsächlich einer dieser beiden Wege eingeschlagen wird, bleibt abzuwarten.

Anhand der aktuellen Zahlen zeigt sich vorerst: Den Push, den Sony Concord während der State of Play im Mai 2024 gab, hat offenbar nicht ausgereicht, um das Interesse großflächig anzuheizen.

Quelle: SteamDB