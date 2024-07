Coral Island für die Switch: Hoffnungen auf den Port schwinden nach unerfreulicher Ankündigung

Cozy Game-Fans fühlen sich bekanntermaßen, was ihre präferierte Spielweise betrifft, häufig zu Konsolen wie der Nintendo Switch hingezogen. Auch für die Farming-Sim Coral Island wünschen sich daher viele einen entsprechenden Port.

Bisher konnten die Hoffnungen aufrechterhalten werden, nun allerdings sehen sich die Entwickler*innen bei Stairway Games mit einer unvorhergesehenen Hürde konfrontiert. So wie es aussieht, müssen sie das Projekt für unbestimmte Zeit auf Eis legen.

Schlechte Nachrichten zu Coral Island: Switch-Port in weiter Ferne

Wer Coral Island schon zu Zeiten der Kickstarter-Kampagne verfolgt hat, wird mitbekommen haben, dass durch Spenden auch ein Switch-Port finanziert werden sollte. Dieses Ziel war mit 300.000 Dollar bepreist, welche in der Endsumme von erreichten 1,6 Millionen Dollar gleich mehrfach drinsteckten. Geldgeber*innen bestimmter Kategorien durften sich aussuchen, für welche Plattform sie einen Key wünschen, auch Nintendos aktuelle Hybrid-Konsole stand zur Auswahl.

2022 ließ man Spieler*innen erstmals auf die Lebenssimulation los, damals lautete der Status noch Early Access. Seit November 2023 gibt es auf PC, Playstation und Xbox auch die Vollversion zu erstehen, welche sich vor Kurzem um das vollgepackte Update 1.1 erweiterte. Auf die Nintendo Switch hat es Coral Island leider immer noch nicht geschafft und das soll auch erstmal so bleiben. Denn nachdem Publisher Humble Games von einer Entlassungswelle überschwemmt wurde, muss Studio Stairway Games sich nun irgendwie über Wasser halten.

In einem unter anderem auf Twitter veröffentlichten Statement berichten die Entwickler*innen von ihrer prekären Situation:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Die Auswirkungen der Umstrukturierung von Humble Games auf Coral Island in Bezug auf Konsolen-bezogene Fragen bleibt ungewiss, das gilt sowohl für Ports als auch für Hotfixes, da der Publisher hier die Verantwortung trägt“, heißt es in der Nachricht. Beispielsweise weiß aktuell niemand, wie der anstehende Hotfix für Update 1.1 seinen Weg auf Konsolen finden soll, der Zugriff zum entsprechenden Backend liegt bei Humble Games. Die aktuelle Problematik hinterlässt außerdem düstere Aussichten auf den Switch-Port.

Coral Island: Was wird aus den angebotenen Switch-Keys?

Eigentlich hätten sich die Entwickler*innen laut eigener Aussage gewünscht, in der vergangenen Zeit transparentere Kommunikation diesbezüglich an den Tag legen zu können, durch gewisse Verträge seien ihnen allerdings die Hände gebunden. Ohne die Zukunft von Coral Islands Verbindung zur Switch näher zu betiteln, bieten sie ihren Unterstützer*innen auf Kickstarter, die noch auf den Switch-Key warten, als Alternative einen Wechsel zur Plattform Steam an.

Um den Austausch zu vollführen, ist eine Anfrage an contact@stairwaygames.com oder über den offiziellen Discord-Server des Spiels notwendig. Während sich einige Betroffene verständnisvoll gegenüber den Herausforderungen zeigen, werden auch Stimmen laut, die ihr Geld zurückverlangen. Um sich über die schlechten Neuigkeiten hinwegzutrösten, lohnt sich vielleicht ein Blick auf das demnächst erscheinende Cozy Game Mika and the Witch’s Mountain, welches zumindest nach momentanem Stand auch die Switch erreicht.

Quellen: Twitter / @coralislandgame