Brandneues Cozy Game kostenlos auf Steam anspielen: Zelda trifft auf Stardew Valley

Wenn das Wetter draußen immer ungemütlicher wird, muss man es sich eben in der heimischen Spielehöhle warm und kuschelig machen. Zum Beispiel mit einem entspannenden Cozy Game, welches ihr aktuell kostenlos auf Steam anspielen könnt.

In eben jenem erwartet euch der spannende Mix aus beliebter Farming-Sim a la Stardew Valley, doch auch der Charakter eines Fantasy-Rollenspiels mit dem optischen Charme des Gamecube-Klassikers The Legend of Zelda: The Wind Waker wohnt ihm inne.

Night Stones: Neues Cozy Game erinnert an eine Mischung aus Wind Waker und Stardew Valley

Wie der Name des Genres wohl ohnehin zu genüge vermittelt, gibt es wenig gemütlicheres als ein entschleunigendes Cozy Game zu starten, wenn es draußen so richtig hässlich wird. Mit Night Stones – einem taufrischen Genre-Vertreter, der bei Steam jetzt darauf wartet, von euch einmal ausprobiert zu werden – findet ihr genau das Richtige für einen chilligen Trip weit weg vom Alltagsstress.

Das reizvolle RPG aus den Reihen von Advance Nine wurde über eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne zum Leben erweckt, nun wartet es sehnsüchtig auf seinen geplanten Veröffentlichungstermin im vierten Quartal des aktuellen Kalenderjahres. Über Valves Spieledistributionsplattform schnuppert ihr aber vorab frische Fantasy-Luft in der geheimnisumwobenen Welt von Night Stones, die immer mal wieder an Genre-Gefährten wie Stardew Valley oder das etwas entferntere Wind Waker erinnert.

Ihr findet euch auf der gemütlichen Insel von Mythica wieder, auf der ihr plötzlich aus eurem Schlaf erwacht. Dass hier nicht alles seinen gewohnt geregelten Gang nimmt, dürfte schnell klar sein, immerhin sind mysteriöse Steine für den Wechsel vom Tag zur Nacht verantwortlich. Ausgestattet mit eurem zuverlässigen Windgleiter und einem kleinen Segelboot – Link lässt grüßen – erkundet ihr die Wildnis der Insel und findet neben all ihren Geheimnissen hoffentlich auch einen Weg nachhause…

Dafür müsst ihr euch mit den Einheimischen anfreunden, versteckte Truhen öffnen, die mysteriöse Magie meistern und allerhand Monster in Puzzle-basierten Prügeleien besiegen. „Diese Welt ist voller Schönheit, birgt aber auch Gefahren, also erkunde sie auf eigene Gefahr!“ heißt es auf der offiziellen Steam-Seite kurz und bündig zusammengefasst. Hier findet ihr die kostenlose Demo-Version auch zum Download, ehe ihr Night Stones dann im Laufe der kommenden Wochen in seiner finalen Version erwerben könnt. Frische Cozy Games von der gamescom für eure Wunschliste findet ihr aber schon jetzt bei uns.

