Cozy Game lässt euch Katzen wie einen Hut tragen – und erhält demnächst neuen DLC

Obwohl Calico es sich schon seit geraumer Zeit in diversen Shops gemütlich gemacht hat, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es bisher nicht auf eurem Radar aufgetaucht ist. Das Cozy Game wird eher abseits des großen Rampenlichts von Fans genossen.

Gerade ist der Zeitpunkt besonders günstig, um euch das Spiel als Empfehlung ans Herz zu legen, denn der Publisher hat nun einen bevorstehenden DLC angekündigt. Euer Café soll damit noch kuschliger werden.

Die traumhafte Welt von Cozy Game Calico

Wer schon mal einem Katzencafé einen Besuch abgestattet hat, kann sich in etwa vorstellen, was in Calico auf dem Programm steht. In Videospielform erweitert sich das Konzept durch alle möglichen Tierarten, die sich in eurem Lokal wohlfühlen. Darunter rote Pandas, Otter und sogar Eisbären. Und weil der Fantasie in diesem Medium kaum Grenzen gesetzt sind, dürft ihr eure Fellfreunde wie selbstverständlich in Riesen verwandeln und auf ihnen durch die Gegend reiten.

Den Spieß umzudrehen ist auch kein Problem: Katzen und kleinere Tiere wie Eisbären im Babyalter lassen sich als niedliche Kopfbedeckung transportieren. Solche Spielereien sind im alltäglichen Betrieb des Cafés natürlich nicht alles, ihr müsst auch dafür sorgen, dass eure Gäste stilvolle Dekoration und schmackhafte Backwaren erwarten können. Letzteres gelingt mit einem Minigame, bei dem ihr überdimensionierte Zutaten zusammenschmeißt.

Calico expandiert dank eines neuen DLC

Auf die bestehenden Inhalte soll demnächst eine Schippe draufgeschlagen werden, wie es in einem Tweet von Publisher Whitethorn Games heißt. Diesen Winter erscheint ein DLC für Calico mit neuen Quests, zusätzlichen Charakteren, weiteren Minigames und einer Extraportion kuschliger Begleiter. Vorerst sind nur PC- und Nintendo Switch-Versionen für eine Auffrischung vorgesehen, Xbox und PlayStation müssen vermutlich nachziehen.

Um euch vor dem baldigen Release rechtzeitig das Hauptspiel anzuschaffen, müsst ihr nicht mal einen Zehner hinblättern: Mit 9,99 Euro seid ihr derzeit schon dabei. Habt ihr gleich einen größeren Einkauf vor, bleibt in eurem Warenkorb eventuell Platz für das Cozy Game Snack, in dem ihr auf andere Art eure Katzenträume verwirklichen könnt.

