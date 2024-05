Cyberpunk 2077 geht leer aus: Entwicklerteam wohl vollständig abgezogen

CD Project Red hat ein paar schillernde Spiele-Perlen im Sortiment, darunter auch Cyberpunk 2077. Zu seinem Release sorgte das Scifi-Abenteuer eher für negative Presse, konnte sich im Laufe der Zeit allerdings die Flecken aus der Weste waschen.

Das im letzten Jahr erschienene DLC Phantom Liberty hat gemeinsam mit dem begleitenden Update einen beachtlichen Teil zu der Reinigung beigetragen. Der späte Tatendrang des Studios hatte Hoffnungen geweckt, dass noch weitere neue Inhalte folgen könnten. Doch nun scheinen die Büros leer zu sein.

Hat sich das Entwicklerteam von Cyberpunk 2077 endgültig aufgelöst?

Die Entwickler*innen haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass Cyberpunk 2077 keine großen Neuerungen mehr erwarten darf. Immerhin hat das Team mit den Vorbereitungen auf den Nachfolgetitel bereits alle Hände voll zu tun. Jedoch wurde bis vor Kurzem noch nicht ausgeschlossen, dass kleinere Anpassungen unter besonderen Umständen trotzdem ihren Weg in das Spiel finden. Jetzt fragt sich allerdings, ob diese Träume schon vorzeitig platzen müssen, denn laut einer kürzlich auf Twitter geteilten Statistik arbeitet gerade nicht eine einzige Person an Cyberpunk 2077.

Dabei waren im Februar 2024 laut selbiger Grafik wohl noch 17 Entwickler*innen mit entsprechenden Arbeiten beschäftigt. Im Gegensatz dazu hat sich das Team rund um den nächsten Teil, welcher als momentan als Project Orion bekannt ist, von 47 auf 56 erweitert. Aktuell liegen lediglich die Zahlen vom 30. April 2024 vor, daher lässt sich nicht hundertprozentig bestätigen, ob es in der Zwischenzeit nicht noch zu weiteren Änderungen kam.

Klar ist so oder so, dass CD Project RED den Fokus immer stärker auf die zukünftige Generation ihrer IPs richtet. Bis wir entsprechende Ergebnisse sehen, wird es aber noch eine Weile dauern. Schade also, dass Cyberpunk-Fans sich wahrscheinlich auf eine ziemliche Durststrecke gefasst machen müssen. Auch wenn sie damit nach der Ankündigung von Project Orion sicherlich schon gerechnet haben und bis dahin Trost in der Aussicht auf ein brandneues Game finden dürfen.

Wer neben allen Neuigkeiten zu Cyberpunk ebenfalls vorfreudig auf die Entwicklungen bezüglich der Witcher-Reihe von CD Project Red blickt, wird schon früher für seine oder ihre Geduld belohnt werden: Project Polaris hält gerade den größten Teil der Belegschaft, nämlich obigen Post nach 407 Mitarbeitende, beschäftigt. Und auch einige Modder*innen leben sich in der Welt von The Witcher und Konsorten gerade mithilfe eines neuen Tools aus.

