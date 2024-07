Dank Modding-Tool: Neue Szenen mit krassem Twist aus The Witcher 3 aufgetaucht

Seit einigen Wochen ist das offiziell von Spieleentwickler CD Projekt Red zur Verfügung gestellte Modding-Tool Red Kit zu haben, was nun sogar nie zuvor gekannte Inhalte von The Witcher 3: Wild Hunt zu Tage fördert. Ein paar Szenen im Endgame wurden entfernt, dank der verfügbaren Audiodateien konnten sie nun aber wiederhergestellt werden.

Verantwortlich dafür sind Modder Glassfish und Witcher-Youtuber xLetalis, welche die Deleted Scenes mit allen Dialogoptionen in einem Video zusammengefasst haben. Im Zentrum steht dabei ein schockierender Verrat einer der Hauptpersonen.

The Witcher 3: Wild Hunt – Zwanzig Minuten zusätzlicher Dialog im Endgame

Die fraglichen Szenen finden zwischen Geralts Kampf mit Eredin und der finalen Quest von The Witcher 3: Wild Hunt am Tor Gvalch’ca auf der Insel Undvik statt. Der Hexer erwacht in einem Zelt der Nilfgardischen Garnison und kann im Folgenden in Interaktion mit Yennefer, Triss und einigen Soldaten treten. In der darauffolgenden Szene bei der Übergabe von Crach an Craite an die Skelliger kommt es sogar zum Aufeinandertreffen mit dessen Kindern Cerys und Hjalmar.

Wirklich spannend wird es danach, wenn Geralt mit Hilfe der Loge der Zauberinnen Ciris Aufenthaltsort herausfinden will. In welchem Teil der Welt diese Szene stattfindet, ist nicht bekannt, da hier einige Szenen fehlen. Allerdings konnte Glassfish die Dialoge in den Untiefen des Games ausfindig und dank des Modding Tools auch – zumindest zu Demonstrationszwecken – zugänglich machen. Dass es gut zwanzig Minuten zusätzlichen Dialog für diese Szenen gab, legt nahe, dass sie erst kurz vor Fertigstellung des Spiels entfernt wurden.

Verrat! Falsches Spiel in der Loge der Zauberinnen

Fakt ist: Yennefer verrät ihre einstigen Gefährtinnen Philippa Eilhart, Margarita Laux-Antille und Fringilla Vigo von der Loge an Kaiser Emhyr, der die Frauen daraufhin festnimmt. Triss hingegen hat sie entkommen lassen. Es wäre ein brutaler Twist in der Story von The Witcher 3: Wild Hunt und in Yennefers Wesenszügen – wenngleich sie sich öfter schon kühl gezeigt hatte und immer bereit war, für das Wohl ihrer Ziehtochter Ciri Grenzen zu überschreiten. Aber auch Geralt sich wenig begeistert von diesem Verrat und Emhyr die kalte Schulter zeigen sollte, ist Yennefer am Ende seine Begleitung auf dem Weg zum Tor Gvalch’ca.

„Wahrscheinlich wurde es Ende 2014, Anfang 2015 herausgekürzt“, mutmaßt Glassfish unter dem Video. „Ein sehr später Schnitt. Nach Maßstäben der Entwickler waren die Szenen wohl sehr fertig.“ Szenen wie das Treffen mit den an Craites und die Festnahme der Zauberinnen wurden vom ihm nach bester Möglichkeit rekonstruiert, auch wenn hier und da Level- und Animationsdaten fehlten.

Selbst wenn die geschnittenen Szenen also keinen offiziellen Ausgang von darstellen, ist es spannend, auch nach neun Jahren noch neuen Content zu dem Spiel zu sehen. Was ein Fan schon kurz nach Release des Tool-Kits in The Witcher 3: Wild Hunt geschaffen hat, könnt ihr hier lesen.

