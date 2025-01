David Lynch ist tot – seine berühmt-berüchtigte PlayStation 2-Werbung bleibt unsterblich

Der Kult-Regisseur David Lynch ist jetzt im Alter von 78 Jahren verstorben. In sein filmisches Schaffen reihen sich Filmklassiker wie Lost Highway, Blue Velvet oder Mulholland Drive ein – aber auch der untypisch zurückgenommene The Straight Story oder die erste Kinoverfilmung von Frank Herbert’s Dune. Noch deutlicher wirkt Lynches Werk auf dem kleinen Bildschirm nach.

Was der visionäre Regisseur zusammen mit Produzent Mark Frost geschaffen hat, ebnete den Weg für die Mystery-Welle der 90er Jahre und TV-Formate wie Akte X. Aber auch bis in die Videospielkultur greift der lange Arm von Twin Peaks. Die idyllische Kleinstadt aus Life is Strange mit ihren finsteren Geheimnissen? Oder die metatextuellen Remedy Spiele von A wie Alan Wake 2, bis C wie Control? Sind unübersehbar von Twin Peaks gezeichnet. Dabei hat David Lynch sogar mal selbst im Videospielbereich mitgemischt.

Der verrückte Werbespot von David Lynch für die PlayStation 2

Im November 2000 schlug Sonys PlayStation 2 auch in unseren Breitengraden ein. Um das neue Gerät zu bewerben, schloss sich Sony Interactive Entertainment mit der Werbeagentur TBWA Worldwide zusammen. Eine Zusammenarbeit, die nicht erstmalig stattfand. Bereits im Jahre 1999 hatten Sony und TBWA gemeinsame Sache gemacht – und den Kult-Werbespot Double Life für die erste PlayStation produziert. Für die Nachfolge-Konsole schnappten sich die Verantwortlichen also David Lynch.

„Welcome to the third place”, zu Deutsch “Willkommen im Dritten Ort“, schnattert die Ente in David Lynchs Werbespot zur PlayStation 2.

Das Ergebnis: Eine volle Minute Schwarz-Weiß-Aufnahmen, ein vorsichtiges Gefühl der Paranoia, fliegende Köpfe, eine bandagierte Mumie – und eine sprechende Ente. Dieser “Dritte Ort”, von dem die Ente im Clip spricht, ist nicht nur ein unter Soziolog*innen geläufiges Konzept, sondern war auch Leitmotiv der Werbekampagne. In der Wissenschaft meint „Dritter Ort“ vereinfacht gesagt eine Örtlichkeit, in der Menschen zusammenkommen, um sich zu entspannen – beispielsweise Cafés, Buchhandlungen oder Einkaufszentren.

Nach dieser Aufteilung beschreibt der „Erste Ort“ den heimischen Schauplatz des Familienlebens, der „Zweite Ort“ den Arbeitsplatz. Marketingmanager Darren Carter erklärte seinerzeit im offiziellen PlayStation-Magazin, wie man bei Sony dieses wissenschaftliche Konzept mit den werblichen Maßnahmen für die PS2 verknüpfte. „PlayStation 2 untergräbt das ganze Konzept des Dritten Ortes“, wurde Carter von der Zeitschrift zitiert. Und weiter: „Ich umschreibe das Konzept mal so: Es ist kein einfacher Ort, kein einfacher Raum, kein mentaler Raum, kein physischer Raum – es ist das, was du als deinen Dritten Ort definieren willst.“

Was hat „Der Dritte Ort“ mit der PlayStation 2 zu tun?

„Du definierst, was du darin sein und um dich herum haben willst“, sagte Carter. Mit seinem nächsten Satz wird dann deutlich, wieso ein David Lynch die ideale Wahl für den Werbespot darstellte: „[…] die Reaktion, die wir mit der Werbung erreichen wollen, ist eine aufgeregte Angst, etwas Neues und Unbekanntes […].“

Was der nun verstorbene Kult-Regisseur selbst über sein Engagement zu sagen hatte, hört sich erstaunlich pragmatisch an: „Das Geld ist gut, und der Bonus ist, dass ich die neueste Technologie nutzen und kennenlernen kann …“, wird er in derselben Ausgabe des PlayStation-Magazins zitiert.

