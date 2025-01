Death Stranding 2: Alles, was ihr zum PS5-Spiel von Kojima wissen müsst

Mit dem ersten Ausflug in die postapokalyptische USA wusste Death Stranding erstmals 2019 zu begeistern. Kein Wunder, dass längst an einem Nachfolger gearbeitet wird. In Death Stranding 2: On the Beach kehren wir in eine der spannendsten und wildesten Videospielwelten der letzten Jahre zurück, das ist so ziemlich sicher.

Federführend für das Sequel ist natürlich abermals Hideo Kojima – und noch weitere bekannte Gesichter sind wieder mit an Bord. Wir fassen für euch alles Wichtige, von Release und Story bis hin zum Gameplay des kommenden PS5-Spiels einmal zusammen, damit ihr bestens vorbereitet seid.

Release: Wann erscheint Death Stranding 2?

Während im ersten Trailer zu diesem Thema noch geschwiegen wurde, bestätigte Hideo Kojima auf der Tokyo Game Show 2024 zumindest einen groben Zeitraum: Death Stranding 2 soll 2025 erscheinen.

An dem Plan will das Team festhalten. Nur ein genaues Datum steht noch aus. Intern sei der Termin aber schon festgelegt, doch Kojima konnte aufgrund von nicht näher definierten „Umständen“ diesen noch nicht verraten.

Vermutlich wird die Ankündigung zusammen mit einem neuen Trailer erfolgen – wir halten euch natürlich wie gehabt auf dem Laufenden. Entweder hier im übersichtlichen Hub oder in Form einer separaten News.

Plattformen: Worauf ist Death Stranding 2 spielbar?

War der Vorgänger noch auf der PS4 spielbar, ist das beim Sequel nicht mehr der Fall: Death Stranding 2 erscheint vorerst nur für die PS5. Wahrscheinlich wird es auch zum Release spezielle Anpassungen für die PS5 Pro geben, dies ist aber bislang nicht bestätigt.

Dauerhaft exklusiv für die Sony-Konsole ist das neue Strand-Abenteuer vermutlich nicht. Auch beim ersten Teil ist irgendwann eine PC-, später sogar eine Xbox-Version gefolgt. Es würde uns daher nicht überraschen, wenn dieses Mal ein ähnlicher Weg eingeschlagen wird.

Schauspieler: Wer ist in Death Stranding 2 zu sehen und zu hören?

Logisch lässt es sich Kojima nicht nehmen, auch in Death Stranding 2 wieder jede Menge Hollywood-Stars und andere Persönlichkeiten in seinem Spiel zu verewigen. Die Liste der Prominenz ist bereits jetzt voll mit großen Namen, darunter auch ein paar Neuzugänge:

Norman Reedus (The Walking Dead) als Sam Porter Bridges

(The Walking Dead) als Sam Porter Bridges Léa Seydoux (Dune, James Bond) als Fragile

(Dune, James Bond) als Fragile Elle Fanning (Maleficent) als Tomorrow

(Maleficent) als Tomorrow Troy Baker (Indiana Jones, The Last of Us) als Higgs

(Indiana Jones, The Last of Us) als Higgs Fatih Akin (Gegen die Wand) als Dollman

(Gegen die Wand) als Dollman George Miller (Mad Max) als Tarman

(Mad Max) als Tarman Shiola Kutsuna (Deadpool) als Rainy

(Deadpool) als Rainy Darren Jacobs (Sprecher) und Nicolas Winding Refn (Model) als Heartman

Unklar ist derweil noch, wie es um Deadman steht, der von Regisseur Guillermo del Toro verkörpert wurde. Bislang hat sich Kojima dazu nicht direkt geäußert.

Story: Worum geht es in der Handlung?

Das bisher größte Geheimnis von Death Stranding 2 ist die Geschichte: Wir wissen fast noch gar nichts darüber. Die bisherigen Trailer stellen jedoch eine entscheidende Frage: War es richtig, dass wir uns verbunden haben? Womöglich versucht Kojima eine Antwort auf die Ereignisse des ersten Teils und dessen Auswirkungen zu geben.

Wie die aussieht? Wissen wir noch nicht. Sicher ist nur, dass wir in die Rolle eines etwas älteren Sams schlüpfen und die Menschheit vor dem Aussterben bewahren müssen. Kojima verspricht eine „inspirierende Mission, jenseits der UCA“. Mehr Details gibt es nicht.

Bei den The Game Awards 2022 ließ Kojima jedoch durchblicken, dass er zwischenzeitlich die komplette Geschichte umgeschrieben hat – als Reaktion auf die weltweite COVID 19-Pandemie. Worauf er sich genau bezog, ließ der Metal Gear Solid-Erfinder im Dunkeln.

Gameplay: Wie spielt sich Death Stranding 2?

Obwohl wir noch gar nicht so viel von Death Stranding 2 gesehen haben, dürften die Spielmechaniken weitgehend bekannt bleiben. So dürfen wir uns erneut Pakete und andere Kisten auf den Rücken schnallen und diese möglichst unfallfrei von A nach B transportieren – allerdings zeigt ein neunminütiger Trailer ebenso ein paar Neuerungen.

Abseits von Fahrzeugen und anderen Hilfsmitteln bekommen wir es in Death Stranding 2 wohl mit noch mehr Naturereignissen zu tun: Flüsse überschwemmen Gebiete, reißen ganze Brücken mit sich, es kommt zum Steinsturz und einiges mehr. Das dürfte zu einigen Herausforderungen führen, die es erst einmal zu bewältigen gilt.

Ebenso dürfen actionreiche Elemente nicht fehlen: Es sind bereits neue Monstergestalten und frische Feindtypen zu sehen, mit denen wir in es Death Stranding 2 zu tun bekommen. Ein zusammenhängendes Gameplay-Video gab es bislang aber nicht zu sehen.

Sobald es mehr Infos zu Death Stranding 2 gibt, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Derweil findet ihr hier eine Übersicht zu Intergalatic, dem neuen Spiel der Last of Us-Macher.

Quelle: IGN, gamesradar, YouTube / Kojima Productions, Twitter / @KojiPro2015_EN