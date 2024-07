Diablo 4-Konkurrent: Path of Exile kommt mit neuer Erweiterung um die Ecke – und die Fans drehen wegen Booten durch

Wer sich leidenschaftliche gerne durch Diablo 4 von Blizzard schnetzelt, kennt vermutlich längst das Action-Rollenspiel Path of Exile von Developer Grinding Gear Games. Erst im März dieses Jahres ist die Erweiterung Necropolis für den Fantasy-Titel erschienen.

Und bereits jetzt steht beim neuseeländischen Studio der nächste Zusatz-Inhalt für das Hauptspiel an: Auf den Namen Settlers of Kalguur (zu Deutsch etwa: Siedler von Kalguur) soll das neue Spielfutter hören. Innerhalb der Fan-Community spekuliert man darauf, es könne sich hierbei um die lange herbeigesehnte Boot-Liga handeln.

Was wir bislang zu Settlers of Kalguur für Path of Exile wissen

Der Teaser-Trailer zu Settlers of Kalguur dauert nicht mal eine halbe Minute, ist inhaltlich entsprechend spärlich mit Informationen gesät – dafür bieten die wenigen Sekunden Atmosphäre satt. Präsentiert wird uns eine idyllische Szene, in der Admiral Faustus auf den Krieger Dannig trifft. Die beiden Männer begegnen einander mit Handschlag – und mit der freudigen Feststellung, man würde Freude daran haben, miteinander Geschäfte zu machen.

Der Appetizer für die Erweiterung dauert noch nicht mal 30 Sekunden.

Trotz der handfesten Begrüßung stehen handfeste Informationen noch aus – allerdings nicht mehr lange. Denn das Ende des Teasers kündigt den 18. Juli als Stichtag an. An dem Tag dürfen sich Fans auf eine Enthüllung zu Settlers of Kalguur via Twitch freuen. Dann erfahren wir auch endlich, wieso wir dem Kalguur-Extra wirklich entgegenfiebern sollten – mit welchen Funktionen, Inhalten oder Gameplay-Mechaniken das Teil locken wird.

Mehr noch: Am 26. Juli soll die Erweiterung dann schon für PC und Konsolen abrufbereit sein. Verfügbar ist das Spiel für PlayStation und Xbox – und natürlich für den PC. Was bereits jetzt bekannt ist, sind nebenbei bemerkt einige Quality of Life-Updates, welche Developer Grinding Gear auf Twitter erwähnt hat. Darüber hinaus gibt es schon jetzt einen weiteren Info-Happen.

Welche Neuerungen erwarten uns noch – und was soll das mit den Booten?

Die Notwendigkeit, Wegpunkte händisch freizuschalten, wird obendrein entfallen. Stattdessen werden sie automatisch aktiviert, sobald ihr an ihnen vorbeigeht. Nebenbei bemerkt: Die Fan-Community reibt sich dessen ungeachtet an einem ganz bestimmten Aspekt des Teasers auf.

Die sogenannten Wegpunkte werden sich zukünftig von alleine einschalten, erklärt euch der Game Director im Video persönlich.

Diskussionsstoff und Meme-Munition liefert die Tatsache, dass der Teaser-Trailer eine Szene mit einem Schiff zeigt. Passend dazu machen in der Community Bilder mit Papierhut-Kapitänen und Tom Hardy aus Mad Max: Fury Road die Runde, der auf den Schoner deutend sagt: „Das ist ein Boot!“. Man muss schon im Fandom drinstecken, um diesen Treppenwitz zu goutieren. Inzwischen haben sich die Witzeleien verselbstständigt, aber ausgelöst haben den Jokus die neuseeländischen Entwickler*innen vermutlich selber. Bleibt abzuwarten, ob das ein weiteres, liebenswertes Augenzwinkern des Developers in Richtung seiner Fans ist, oder ob Boote, Schiffe & Co. wirklich ein substantieller Bestandteil sein werden.

Wo wir gerade bei Diablo-Mitbewerber Path of Exile sind: Der zweite Teil steht bereits in den Startlöchern – und hat im Rahmen eines höllisch heißen Gameplay-Videos einen wuchtigen Endgegner abgefackelt. Hexenzauber sei Dank.

