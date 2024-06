Diablo 4 wird ein Jahr alt: Geburtstagsgeschenke gehen an euch

Blizzard backt gerade fleißig an einer Geburtstagstorte für Diablo 4, die euch, den Spieler*innen, serviert wird. Die erste zeitliche Sonnenumrundung des Action-Rollenspiels steht kurz bevor und bietet Anlass für Feierlichkeiten.

Begleitet wird die Party von befristeten Events und der Möglichkeit, kostenlose Gegenstände im Spiel einzusacken. Parallel dazu packt auch Diablo Immortal die Geburtstagskerzen aus.

Gratis-Goodies und besondere Ereignisse zum Diablo 4 Jubiläum

Der Startschuss für die Veranstaltung rund um Geburtstag Nummer eins von Diablo 4 fällt am 6. Juni 2024. Ab dann dürft im Shop eure Hand aufhalten und euch noch bis zum 12. Juni (wahrscheinlich jeweils einmal pro Tag) an einem kosmetischen Geschenk bedienen. Insgesamt gibt es sieben Gratis-Gegenstände einzusammeln, die euch im Zeitraum vor dem 20. Juni weiterhin zur Verfügung stehen. Mit dabei sind vier Waffen und zweimal Pferdezeug.

Nachdem ihr euer erstes Goodie für euch beansprucht habt, könnt ihr euch mit aufgestocktem Inventar sofort um die fiesen Goblins kümmern, die ebenfalls am 6. Juni ihren Marsch antreten. Bis zum 13. Juni wird sich die Zahl der Schatzgoblins und die Menge von ihnen mitgeführter Kostbarkeiten deutlich erhöhen. Nicht ganz unschuldig an diesem Umstand sind vermehrt auftretende Schreine der Gier, welche die Goblins noch reicher werden lassen. In Dungeons rotten sich die Geschöpfe offenbar zusammen: Man sichtet sie im Doppelpack und gar in größeren Gruppen.

In Teil zwei der Festlichkeiten gibt die Mutter eine Jubiläumsversion ihres Segens für alle Spieler*innen aus. Heißt, ihr sammelt zehn Tage lang 25 Prozent mehr Erfahrung und 50 Prozent mehr Gold auf euren Beutezügen. Von diesem Bonus, der sich auch mit anderen Buffs kombinieren lässt, profitiert ihr in saisonalen und ewigen Realms, sowie in jeder Weltstufe.

Neben Diablo 4 gibts auch in Diablo Immortal Grund zur Freude

Auch in Diablo Immortal gibt es Grund zu Feiern: Das ältere Geschwisterkind von Diablo 4 wird zwei Jahre alt und lädt euch vom 6. bis zum 20. Juni zum ausgelassenen Zelebrieren ein. Loggt ihr euch in dieser Zeit ein, erhaltet ihr einen kosmetischen Avatar-Rahmen geschenkt. Leicht später beginnend erwartet euch ab dem 13. Juni eine Aktion, bei der euch ein neuer Stormvault-Edelstein der Qualität 2 mit ganzen 5 Sternen als Präsent überreicht wird. Zudem sind folgende Events für den Geburtstag von Diablo Immortal geplant:

Goblinplünderung : Ausgewählte Belohnungen auf 200 Prozent erhöht

(6. bis 20. Juni)

: Ausgewählte Belohnungen auf 200 Prozent erhöht (6. bis 20. Juni) Goldverfluchter Goliath : Feind Knorzer besiegen und abkassieren

(6. bis 18. Juni)

: Feind Knorzer besiegen und abkassieren (6. bis 18. Juni) Marsch der Goblins : Schatzgoblins töten und Belohnungen erhalten

(6. bis 13. Juni)

: Schatzgoblins töten und Belohnungen erhalten (6. bis 13. Juni) P rüfung der Plünderung : Prüfung der Horden erweitert um Schatzgoblins (6. bis 13. Juni)

: Prüfung der Horden erweitert um Schatzgoblins (6. bis 13. Juni) Jubiläumsbarde: Barden beschwören und Ständchen lauschen

(6. bis 13. Juni)

Weniger Partystimmung herrscht gerade übrigens bei einem ursprünglich ambitionierten Diablo-Konkurrenten: Wolcen wurde vorzeitig eingestampft.