Die Sims mit Jubiläumsknaller: EA plant überraschendes Comeback der Lebenssimulation

Kaum zu glauben, aber wahr: Die Sims feiert demnächst seinen 25. Geburtstag – so langsam beginnt der Ernst des Lebens für die digitalen Bewohner von Electronic Arts und Maxis. Möglicherweise könnt ihr aber ihre ersten Schritte bald noch einmal erleben.

Am 4. Februar 2000 in den USA und hierzulande am 31. März desselben Jahres erblickte die Lebenssimulation aus der Feder des legendären Will Wright das Licht der damaligen Videospielwelt. Ein Meilenstein, der quasi ein ganzes Genre revolutionierte und über die Jahre zu einer festen Säule im EA-Katalog werden sollte. Wer die Anfänge seinerzeit mitgemacht hat, darf wohl noch in dieser Woche ein paar nostalgische Gefühle aufleben lassen.

Die Sims: Offenbar kehren Teil 1 und 2 zurück

Im Rahmen der Jubiläumsfestlichkeiten, so heißt es bei den englischsprachigen Kolleg*innen von Kotaku, plant EA damit, Die Sims und Die Sims 2 neu zu veröffentlichen – nur für den PC. Grafische oder spielerische Änderungen sind offenbar nicht geplant, es handelt sich also nicht gerade um Remastered oder Remakes.

Dafür sollen aber bei beiden Spielen sämtliche Erweiterungen, die jemals erschienen sind, im Paket enthalten sein. Und das ist durchaus eine beachtliche Menge und gewissermaßen auch eines der Aushängeschilder der Serie. Fraglich bleibt derweil, ob ihr Die Sims und die Sims 2 anlässlich des Jubiläums kostenlos herunterladen könnt oder für die Neuveröffentlichung zur Brieftasche greifen müsst.

Unabhängig von der Monetarisierung ist der mögliche Re-Release dennoch eine erfreuliche Nachricht: Beide Klassiker lassen sich auf dem PC derzeit nicht mehr erwerben. Den ersten Teil gab es ohnehin nie digital, während der Nachfolger bis 2018 kaufbar war. Danach verschwand er aus dem EA-Sortiment. Darüber hinaus war er auf modernen System nur mit Anpassungen wirklich spielbar.

EA teasert – verrät aber noch nichts

Seitens Electronic Arts herrscht bezüglich der Gerüchte Stillschweigen. Der Publisher teasert aber die Fans schon seit Anfang des Jahres mit einer großen Jubiläumsfeier, die auch Andeutungen in Richtung der Vorgänger macht. So ist auf der offiziellen Webseite ein bekannter Charakter aus Die Sims zu sehen, während das Menü aus Die Sims 2 stammt.

In der Roadmap zum 25-jährigen Geburtstag heißt es außerdem, dass zwischen dem 27. und 31. Januar 2025 „Nostalgia Now“ herrscht – inklusive der Frage „Hmm… was könnte Nostalgia Now bedeuten?“. Es ist also sehr gut möglich, dass noch in dieser Woche tatsächlich die ersten beiden Sims-Spiele ein weiteres Mal auf unseren Festplatten aufschlagen.

Damit aber nicht genug: Ab dem 4. Februar legen die Feierlichkeiten so richtig los. Unter anderem erwartet euch ein großes, kostenloses Update für Die Sims 4 mit neuen Gegenständen und einem speziellen Event. Und am 25. Februar soll sogar noch etwas ganz Geheimes enthüllt werden – vielleicht endlich mehr Infos zur Zukunft von Die Sims? Wir sind auf jeden Fall gespannt.

