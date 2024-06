Diese Titel verlassen im Juni den Xbox Game Pass

Noch gut eineinhalb Wochen habt ihr Zeit, um einige Spiele im Xbox Game Pass zu zocken, die den Abo-Dienst ab 15. Juni verlassen werden. Vielleicht wollt ihr die Zeit nutzen, um noch einmal kurz reinzuspielen, wieder vorbeizuschauen oder es doch endlich mal zu beenden.

Fünf Spiele werden aus dem Spielekatalog verschwinden, darunter ein rekordbrechender und abgedrehter Ego-Shooter sowie ein düsteres Abenteuer, das erst kürzlich noch einen prestigeträchtigen Award gewonnen hat. Einen Überblick, welche Spiele den Xbox Game Pass verlassen, bekommt ihr hier.

Von quasselnden Waffen und magischen Wäldern – Letzte Chance im Xbox Game Pass

Das verrückte First-Person-Shooter-Abenteuer High on Life von Rick and Morty-Schöpfer Justin Roiland war nicht nur der erfolgreichste Launch-Titel im Xbox Game Pass im Jahr 2022, sondern auch der erfolgreichste Single-Player-Launch in dem Abo überhaupt. In dem farbenfrohen Science-Fiction-Shooter voller abgedrehter Charaktere, derber Jokes und humorvollen Momenten hantiert ihr mit sprechenden Waffen, die euch nicht nur – mal ängstlich, mal mordlüstern – eine Frikadelle ans Ohr labern, sondern auch mit kuriosen Fähigkeiten in spannenden Bosskämpfen zur Seite stehen.

Rune Factory 4 Special ist eine charmante Mischung aus Farming-Sim und Dungeon Crawler mit einer abwechslungsreichen Anime-Optik. Das ursprünglich für den Nintendo DS erschienene Spiel besitzt eine Hauptstory sowie 13 Bonus-Storys, in den ihr viele Charaktere kennen und möglicherweise lieben lernt. Ihr schafft den Rahmen für euer Abenteuer, indem ihr euer Equipment selber herstellt, kocht und Fischen geht, possierliche Monster aufzieht und mit Waffen und Magie eure individuellen Kampftaktiken schmiedet.

Eher dunkel und mysteriös hingegen wird es bei Bramble: The Mountain King. Das Abenteuer des schwedischen Entwicklerstudios Dimfrost Studio wurde erst vergangenen Monat bei den Nordic Game Awards, die sich exklusiv mit der skandinavischen Entwicklerszene beschäftigen, mit dem Preis für „Best Debut“ ausgezeichnet. In dem märchenhaften Adventure spielt ihr den kleine Olle, der auf der Suche nach seiner Schwester in eine märchenhaft-düstere Welt – angelehnt an die nordische Folklore – voller Trolle, Sumpfhexen und Nymphen gerät.

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich diese Spiele – ebenso wie das chaotische Koop-Space-Abenteuer Spaceline from the Far Out und das narrative Abenteuer The Bookwalker: Thief of Tales – noch bis zum 15. Juni im Xbox Game Pass gratis gönnen. Wer noch länger Bock auf die Games hat, kann sie sich auch darüber hinaus mit 20 Prozent Rabatt sichern. Währenddessen verschenken die Life is Strange-Macher anlässlich des Pride Months eines ihrer aufsehenerregendsten Spiele.

