Dino Crisis: Das Resident Evil mit Sauriern ist endlich zurück – ein Fan macht’s jetzt möglich

Sie sind groß, sie sind garstig – und sie sind vor rund 65 Millionen Jahren ausgestorben. Die Dinosaurier aus der Dino Crisis, dem Survival-Horror-Titel aus dem Hause Capcom, der uns im Jahre 1999 als kampferprobte Regina nach Ibis Island schickte, um dort noch dem hopsgegangenen Doktor Kirk zu suchen – und letztlich die Beißreflexe von Raptoren und anderen, ledrigen Sauriern herauszufordern.

Seither sind 25 Jahre vergangen. Zwei Jahrzehnte und ein paar zerquetschte Jahre also, während denen zwar Dino Crisis 2 für eine Rückkehr in den Uhrzeitdschungel sorgte und uns Dino Crisis 3 dorthin katapultierte, wo den T-Rex niemand brüllen hören kann (und die Wertungen der internationalen Presse lieber verbuddelt bleiben). Doch Fans müssen nicht traurig sein: Ein neues Fan-Projekt ist jetzt verfügbar – und macht ordentlich was her.

Wie bei Dino Crisis, so bei Jurassic World: Die Wiedergeburt kommt

Das Fan-Projekt hört auf den Namen Dino Crisis Rebirth, ähnlich wie Jurassic World Rebirth, der nächstes Jahr in die Kinos poltern wird, aber das nur am Rande erwähnt. Auf dem Webauftritt des Gaming-Projekts wird betont, es handele sich dezidiert nicht um ein vollwertiges Remake – dafür wurde sich alle Mühe gegeben, „die Atmosphäre und den Horror des Originals auf moderne Art“ ins Jetzt zu bringen.

Die Tatsache, dass hinter diesem Machwerk, bei dem Fan-Herzen wahrlich einen Rittberger-Sprung vollführen, von einer Einzelperson gestemmt wurde, ist umso beeindruckender – sollte Capcom zu denken geben, ob neben den vermuteten Remasters zu Resident Evil Code: Veronica und Resi Zero nicht am besten eine Frischzellenkur für die gute, alte Regina nachfolgen sollte. Das mithilfe der Unreal Engine 4 entstandene, kurzweilige Spiel, könnt ihr euch auf dem Webauftritt des Kreativkopfes herunterladen. Bei Bedarf könnt ihr den Download mit einer Geldspende honorieren, aber das ist optional.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn: Ein kostenloses Herunterladen ist ebenfalls möglich. Das mit der Möglichkeit, das Projekt auch fiskalisch zu unterstützen, trifft in den Kommentaren auf Kritik, wenn etwa ein*e Nutzer*in schreibt: „Das sieht wirklich vielversprechend aus, aber ich bin mir unsicher, ob es eine gute Idee ist, Geld für das urheberrechtlich geschützte Material anderer zu verlangen.“ Damit dürfte vor allem das geistige Eigentum der Marke Dino Crisis gemeint sein, jene bekanntermaßen bei Capcom liegt.

Dino Crisis Rebirth: Trailer, T-Rex & Co.

Übrigens: Bereits vor wenigen Tagen ist zum Projekt Dino Crisis Rebirth ein Gameplay-Trailer von zweieinhalb Minuten Länge erschienen, in dem das ikonische Intro aus dem originalen Spiel im grafisch neuen Glanz erstrahlt – inklusive Helikopterflug, Paragliding mit aufgespanntem Fallschirm und natürlich Tyrannosaurus & Co., die Regina ans Leder wollen. Ob dem mit viel Fan-Liebe hochgezogenem, neuen Dino Crisis also doch noch von Capcom aus Japan ein Strich durch die Rechnung gemacht wird (oder eher eine sichelförmige Kralle durch die Brust), bleibt abzuwarten.

Wer sich auf dem Profil des Kreativschaffenden umschaut, entdeckt nebenbei bemerkt weitere, faszinierende Fan-Projekte – auch mit Sauriern (Turok, The Fracture, The Lost World: Jurassic Park). Apropos: Uns ist zwar schleierhaft, wieso sich irgendjemand um das Vergnügen bringen sollte, selbst an dieser Neuinterpretation von Dino Crisis Hand anzulegen, aber nachstehendes, mehr als halbstündige YouTube-Video nimmt euch an die Hand – lässt euch den Survival Horror-Klassiker jetzt nochmal neu erleben.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Abermals apropos: Falls euch nicht nach Herrscherechsen ist, ihr euren Survival Horror lieber in der Geschmacksrichtung Zombie zockt: Die Resi-Fangemeinde hat kürzlich den letzten Schauspieler aus dem legendären Intro-Video des allerersten Spiels erfolgreich identifiziert.

Quellen: YouTube / @ZonaSte_90, @Levont, Dino Crisis Rebirth / @Stefano Cagnani V3, @ArkStrike