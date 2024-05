Doom mit Schwert und Bogen? Ungewöhnliche Fortsetzung im Gespräch

2020 erschien erstmals Doom Eternal, seitdem ist es abseits der späteren DLCs ziemlich ruhig um die Reihe. Bald könnte sich das ändern: In der Gerüchteküche wird seit wenigen Tagen intensiv über Doom: The Dark Ages gesprochen. Wir fassen für euch die aktuelle Lage zusammen.

Was soll Doom: The Dark Ages sein?

Die ersten Gerüchte rund um ein neues Doom liegen schon etwas in der Vergangenheit: Während der Gerichtsverhandlung zur Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft ist ein Bethesda-Dokument aufgetaucht, in dem von einem Doom: Year Zero die Rede war. Offiziell angekündigt ist das bislang nicht, aber nun kommt offenbar so langsam Bewegung in die Sache.

Wie der in der Regel sehr gut informierte Insider Tom Henderson schreibt, heißt das neue Spiel von id Software mittlerweile Doom: The Dark Ages. Der Nachfolger von Eternal befindet sich seinen Aussagen zufolge seit vier Jahren in Entwicklung und soll „mittelalterlich inspiriert“ sein. Über weitere Informationen verfügt er allerdings nicht.

Der Name und das kleine Detail lassen aber vermuten, dass die Doom-Reihe mit dem nächsten Serienteil deutlich in der Zeit zurückgeht. Angesichts mancher Architektur von Doom Eternal ist dieser Sprung allerdings nicht so ungewöhnlich, wie er auf dem ersten Blick wirkt. Unklar bleibt allerdings, ob die Waffenvielfalt aufgrund des Szenarios mithalten kann.

Ankündigung wohl in wenigen Tagen

Nachdem Tom Henderson den Namen fallen gelassen, schaltete sich kurz daraufhin ein weiterer Insider ein. Laut NateTheHate wird Doom: The Dark Ages auf dem Xbox Games Showcase am 9. Juni enthüllt. Bestätigt ist das allerdings natürlich bislang nicht.

Im Twitter-Beitrag verrät NateTheHate noch eine weitere Neuigkeit, die Multiplattform-Spieler erfreuen dürfte. Demnach soll Doom: The Dark Ages nicht nur für den PC und die Xbox-Konsolen erscheinen, sondern auch für die PlayStation 5. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass Microsoft sich noch stärker von Exklusivspielen verabschiedet.

Eine solche Entwicklung hat sich bereits vor einigen Monaten angedeutet: In einem Business Update im Februar 2024 kündigte Microsoft an, dass man zukünftig ein paar ausgewählte Spiele auch auf der PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlichen wird. Gut möglich, dass das neue Doom dazu zählen wird.

