Doom: The Dark Ages – Xbox-Chef verrät Grund, warum es eine PS5-Version gibt

Doom: The Dark Ages war eine der wohl besten Ankündigungen des Xbox Games Showcase 2024. Überraschend dürfte es allerdings für so manche gewesen sein, dass der Ego-Shooter nicht nur für den PC und die Xbox Series X|S erscheint. Stattdessen dürfen sich auch PS5-Spieler auf einen Release einstellen.

Ungewöhnlich ist das deshalb, da id Software seit Ende 2020 fest zu Microsoft gehört, nachdem der Redmonder Konzern sich kurzerhand Bethesda und alle Tochtergesellschaften einverleibte. In einem Interview hat Xbox-Chef Phil Spencer im Anschluss an den Showcase allerdings verraten, warum das nächste Doom kein Exklusivspiel ist.

Doom: The Dark Ages ist auf der PS5, weil es jeder verdient

Laut Spencer ist es im Falle von Doom: The Dark Ages sehr einfach gewesen, die Veröffentlichung auf weiteren Konsolen anzustreben. „Ich denke, es ist eine Franchise, die jeder verdient, zu spielen“, so der Geschäftsführer von Microsoft Gaming im Gespräch mit IGN. Überhaupt sei Doom eine der Spielereihen, welche eine große Historie über verschiedene Plattformen hinweg umfasst.

Ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung spielte Marty Stratton, der Game Director für das Doom-Franchise. „Als ich vor ein paar Jahren mit Marty sprach, fragte ich ihn, was er tun wolle, und er sagte, er möchte es auf allen Plattformen anbieten. So einfach ist das.“ Dadurch sei das Ziel schnell klar gewesen, dass man Doom: The Dark Ages zusätzlich auf die PS5 bringt.

Leider muss noch bis 2025 gewartet werden, ehe das mittelalterliche Prequel erscheint. Der erste Trailer verrät allerdings bereits, dass dieses mal die Vorgeschichte des Doom Slayer im Fokus steht. Dieser ist immerhin nicht erst seit der 2016er-Neuauflage damit beschäftigt, Dämonen zu vernichten. Und nachdem Doom Eternal ein recht zufriedenstellendes Ende gefunden hat, geht es nun in der Geschichte weit zurück, ohne auf absurde Waffen und einem hohen Gewaltgrad verzichten zu müssen.

