Dragon Ball: Sparking! Zero – Erstes Update bringt starke Verbesserungen – Das könnt ihr erwarten

Schon ganze zwei Wochen ist es her, dass Dragon Ball: Sparking! Zero seine Veröffentlichung feiern durfte. Seitdem mauserte sich das 3D-Fighting-Game zu einem waschechten Hit, ging es doch direkt innerhalb der ersten 24 Stunden nach Release über drei Millionen Mal über die (virtuelle) Ladentheke.

Mit seinen coolen Szenarien in alternativen Dragon Ball-Dimensionen, einem eigenständigen Ranked-Modus für kompetitivere Spielerinnen und Spieler wie einem riesigen Roster aus Charakteren wundert dies wenig. Dennoch gibt es die eine oder andere Baustelle – die ein neues Update nun schließen soll.

Wie üblich bei größeren Releases in der jüngeren Vergangenheit soll sich erster Patch einigen Problemen und Schwierigkeiten, die Spielenden wie Entwickelnden natürlich gleichermaßen ein Dorn im Auge sein dürften, annehmen. Das Update für Dragon Ball: Sparking! Zero wurde uns für den späteren Verlauf des Monats versprochen und soll sich vor allem um Online-Matches und den episodischen Story-Modus kümmern.

Mit dem 24. Oktober war es dann endlich so weit und Bandai Namco brachte Patch Numero Uno für sein populäres Prügelspiel auf die Konsolen und den PC. Auch einem eher unscheinbaren Charakter ging es dabei an den Kragen: Zwar ist Yajirobe im Dragon Ball-Universum bei Weitem nicht als stärkster Kämpfer bekannt, doch in Sparking! Zero dominierte er zuletzt die Meta im gewerteten Spielmodus.

Hier kostet euch sein Einsatz in eurem Team gerade einmal zwei Destruction Points, womit er zu einem kleinen Preis einen mächtigen Einfluss auf das Match haben kann. Dies liegt vor allem an seiner Fähigkeit, sich vollständig mit Senzu-Bohnen zu heilen.

Mit dem Patch dürft ihr Yajirobe zwar noch immer für nur zwei DP anheuern – allerdings bestätigten die Entwickelnden, dass seine Stats etwas nach unten geschraubt wurden. So kostet die Senzu-Bohnen-Fähigkeit beispielsweise einen Skill Count mehr, während die Lebenspunkte von drei auf zweieinhalb Bars herabgesetzt wurden. Außerdem beginnt der kultige Kämpfer seine Matches nun mit einem Skill Count von null statt zwei.

Die Patch Notes auf einen Blick

Neben den Änderungen an Yajirobe dürfen sich vor allem all jene über das Update freuen, die Dragon Ball: Sparking! Zero mit den klassischen Controller-Einstellungen spielen. Diese sorgten in Online-Matches für Ärger, reagierten sie doch nicht immer wie gewünscht.

Sparking! Zero bietet euch zwei Controller-Styles zur Auswahl, darunter der bereits angesprochene klassische, der an frühere Einträge der Budokai Tenkaichi-Reihe angelehnt ist. Der Standard-Style hingegen kommt mit etwas „moderneren“ Einstellungen daher und richtet sich an Neulinge, die womöglich mit anderen Franchises vertrauter sind. Abgesehen davon lesen sich die Patch Notes (via Dexerto) wie folgt:

Verbesserung eines Problems, bei dem einige Steuerungen während Online-Matches nicht mehr reagieren, wenn die klassische Steuerung ausgewählt ist

Anpassung des Schwierigkeitsgrads beim Spielen bestimmter Abschnitte in Episode Battle auf niedrigeren Schwierigkeitsstufen

Anpassung der Werte von Yajirobe

Verbesserte Betriebsstabilität

Womöglich wichtig bleibt zu erwähnen, dass das Update sämtliche aufgezeichnete Wiederholungen eurer Matches während der Installation löscht. Bandai Namco versprach im Rahmen des Updates, auch einige andere verbleibende Probleme untersuchen zu wollen, darunter den Reset eures Charakter-Ranges wie Verbindungs- und Matchmaking-Probleme oder korrumpierte Spielstände.

Während die ersten Verkaufszahlen durchaus auf ein geglücktes Comeback der Budokai Tenkaichi-Reihe schließen lassen, ist sicherlich noch nicht jeder von Son Gokus, Vegetas oder Piccolos Fans gleichzeitig überzeugt. Was wir von Dragon Ball: Sparking! Zero halten, erfahrt ihr in unserem Test zum Titel ganz genau.

Quellen: Dexerto