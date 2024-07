Das hat gerade noch gefehlt: EA Sports FC 25 bekommt einen Premium Pass

Die Fußballsimulation EA Sports FC (ehemals FIFA) sieht sich oft der Kritik bezüglich Glücksspielmechanik konfrontiert. Im Modus Ultimate Team können individuelle Mannschaften mit starken Spieler*innen bestückt werden – die teils entsprechende Investitionen erfordern.

Theoretisch lässt sich unendlich viel der Ingame-Währung erspielen – schneller geht es aber, wenn man sie für Echtgeld kauft. Immer wieder hört und liest man von denen, die Ultimate Team verfallen und bis zu vierstellige Summen darin verzockt haben – der Grund, warum die Spielereihe letztes Jahr erstmals eine USK 12-Freigabe verpasst bekommen hat. Ob es gefruchtet hat? Wer weiß. Fakt ist, dass EA mit der kommenden 2025er-Ausgabe einen weiteren Weg implementiert, um Geld zu scheffeln.

EA Sports FC 25 wird zum Live-Service-Game

Wer in den letzten Jahren die Videospielentwicklung und die Kritik daran verfolgt hat, wird mit den Begriffen „Live-Service-Game“ oder „Season Pass“ sicher etwas anfangen können. Dass diese Entwicklung bisher bei EA Sports FC nicht angekommen ist, könnte eigentlich sogar verwundern, ab diesem Jahr ist es jedoch soweit. Ultimate Team, Pro Clubs und der Karrieremodus werden um einen Season Pass erweitert.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Positiv zu erwähnen ist, dass die Version ohne zusätzliche Kosten weiterhin alle gewohnten Features beinhalten wird. Spieler*innen soll durch einen Premium Pass nicht der Zugang zu etwas verwehrt werden, was sie vom vorherigen EA Sports FC 24 kennen. Durch diesen sollen lediglich zusätzliche Drops von Spielern, Packs und optischen Anpassungen gewährleistet werden.

„In den höheren Leveln wird es nichts im Premium Pass geben, was nicht auch mit der regulären Version erspielt werden kann“, sagt Richard Waltz, Game Design Director für Ultimate Team (via VG247). „Es gibt keine exklusiven Belohnungen.“ Ein Preis für die Season Passes oder wie lange diese gültig sind ist nicht bekannt.

EA Sports FC 25 wird neben dem neuen Modus RUSH mehrere Möglichkeiten bieten, tiefer in die Materien einzutauschen, um noch mehr Einfluss auf das Spielgeschehen zu haben. Was ihr unter anderem Neues von der Fußballsimulation, die voraussichtlich Ende September erscheint, erwarten könnt, lest ihr hier.

Quellen: Youtube / EA Sports FC, VG247