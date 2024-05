Elden Ring bezwungen: Streamerin knackt den höchsten Schwierigkeitsgrad – brauchte über 250 Stunden

Elden Ring haben gewiss schon viele Spieler*innen durchgespielt. Einmal oder vielleicht auch mehrmals. Die Streamerin MissMikkaa hat es nun aber auf eine neue beeindruckende Art geschafft: Sie hat das Rollenspiel auf dem schwerstmöglichen Schwierigkeitsgrad in die Knie gezwungen.

Elden Ring komplett durchgespielt – mit Level 1

Wie vielleicht jeder weiß, gibt es bei Elden Ring eigentlich keine klassischen Schwierigkeitsgrade. Dennoch lassen sich die Herausforderungen ein wenig dem eigenen Können anpassen, wenn man etwa Beschwörungen nutzt oder gänzlich auf Levelaufstiege verzichtet. Für Letzteres hat sich MissMikkaa, die in der Vergangenheit sogar schon Bosse per Tanzmatte besiegt hat, entschieden, aber ist sogar noch ein paar Schritte weitergegangen.

Ihren letzten großen Durchlauf vor der Veröffentlichung des DLCs Shadow of the Erdtree wagte sie mit Level 1 und dem Versuch, den höchsten Schwierigkeitsgrad alias Journey 8 zu schaffen – höher lässt sich From Softwares Erfolgshit ohne Mods nicht skalieren. Damit aber nicht genug, denn Mikkaa entschied sich außerdem dafür, Elden Ring durchzuspielen, ohne jemals Beschwörungen, Zaubersprüche oder große Runen zu nutzen.

Ein riesige Hürde, die die Streamerin aber erfolgreich genommen hat: Nach rund 269 Stunden lag der Endboss im New Game Plus-Modus im Matsch. Bis dahin hat sie aber auch selbst ordentlich oft ins Gras gebissen. Insgesamt 2.145 Anläufe hat sie für die 165 Bosse benötigt, wovon alleine 405 Versuche für das fiese Gargoyle-Duo draufgegangen sind.

Bestens für den DLC gewappnet

„Jetzt bin ich ENDLICH bereit für Shadow of the Erdtree“ schreibt die Twitch-Streamerin auf Twitter, nachdem sie in der von ihr selbst gewählten Herausforderung Elden Ring durchgespielt hat. Gemeint ist übrigens die kommende DLC-Erweiterung, die Spieler*innen in ein neues Gebiet samt neuen Bossen führen wird.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree soll am 21. Juni 2024 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Zugänglich ist das Addon allerdings laut einigen Hinweisen nur für diejenigen, die den optionalen Obermacker Mohg besiegen. Was euch dann in Shadow of the Erdtree erwartet, verrät der vor wenigen Tagen veröffentlichte Story-Trailer.

Quelle: Twitter / @MissMikkaa