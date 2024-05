Neuer Story-Trailer: Einen Monat vor Release erfahren wir, worum es im Elden Ring-DLC überhaupt geht

Es ist schwer zu glauben, aber der erste und bislang letzte Trailer zum Shadow of the Erdtree-DLC, der Elden Ring am 21. Juni endlich um von Fans ersehnte neue Inhalte erweitert, ist schon wieder fast drei Monate her.

Nach unserer großen Analyse des Werbevideos, Aussagen zur Größe der Erweiterung und dass es die einzige bleibt, die From Softwares Open World-Rollenspiel erhalten wird, folgte heute nun endlich ein weiterer Trailer, bei dem die Story des DLCs im Vordergrund stand. Wer sich schon vorab auf die Lore vorbereiten will, ist genau richtig – für alle anderen gibt es immerhin trotzdem neue Szenen aus Shadow of the Erdtree zu bestaunen.

Satte drei Minuten bringt das neue Werbevideo zum Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree auf die Waage, bei dem tatsächlich voll und ganz die Geschichte das Rampenlicht spendiert bekommt. Eine Frauenstimme aus dem Off berichtet von „einem Anfang, einer Verführung, einem Verrat“: Eine schicksalhafte Begegnung, die offenbar nicht nur Gold und Glanz, sondern auch Schatten in das Zwischenland loslässt – eine Gestalt wandert barfuß über einen fleischigen Untergrund und hält zum Schluss der Introsequenz einen Runenbogen in die Höhe.

Es folgt ein Krieg, bei dem nicht nur die gigantischen Wickerman-artigen Feuerkörbe aus dem ersten Trailer in die Schlacht ziehen, und der offenbar von dem ebenfalls dort enthüllten Messmer, dem Pfähler, entfacht wurde. Auch nochmal zu sehen: Der seltsame Boss mit den vielen menschlichen Gliedmaßen und Löwenkopf, der sich auf wehrlose Soldaten stürzt. Für den Krieg selbst hat die Stimme im Trailer derweil nur negative Konnotationen übrig: Er wird als „Reinigung, ohne Ehre“ und als „Tyrannei“ bezeichnet.

Kein Wunder: Sie gehört zu einer Anhängerin Miquellas, der als Reaktion auf die Schlacht aufbrach und in dessen Fußstapfen nun eine Reihe treuer Diener wandelt. Ob ihr euch ihnen anschließt, wird am Ende des Werbevideos gefragt – eine Einladung, den Shadow of the Erdtree-DLC am 21. Juni zu betreten, wenn er offiziell für Besitzer des Hauptspiels in den digitalen Schaufenstern mit einem Preisschild von 39,99 Euro wartet.

Wem knapp 40 Taler für eine Erweiterung noch viel zu wenig sind, der sollte einen Blick auf die noch deutlich teurere Collector’s Edition werfen: Die beinhaltet neben dem DLC auch den digitalen Soundtrack und das digitale Artbook sowie eine fast 50 Centimeter große Figur von Messmer – Kostenpunkt sind dafür aber auch 250 Euro. Deutlich günstiger dürfte da das Indie-Soulslike Enotria: The Last Song werden, das sich wegen Elden Ring einen neuen Release-Termin gesucht hat.