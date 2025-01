Elden Ring Nightreign streicht beliebtes Feature aus der Fortsetzung – aus gutem Grund

Mit Elden Ring Nightreign betritt FromSoftware gewissermaßen Neuland und lässt dafür auch einige Traditionen zurück. Die Spielstruktur wird schließlich komplett umgeworfen, um euch ein knackiges und intensives Multiplayer-Erlebnis zu bieten.

Dabei muss einiges an überschüssigen Ballast abgestoßen werden, wie zum Beispiel das berühmte Nachrichten-System. Konntet ihr bislang in Dark Souls, Bloodborne oder eben Elden Ring mal mehr und mal weniger hilfreiche Mitteilungen für andere Spieler*innen hinterlassen, müsst ihr in Nightreign darauf verzichten.

Elden Ring Nightreign: Deshalb gibt es keine Nachrichten mehr

Drei-Spieler-Koop, Fokus auf Bosskämpfe, maximal drei Ingame-Tage nutzbar: Da ist schlichtweg keine Zeit, um noch für andere Wagemutige eine Nachricht in Elden Ring Nightreign zu hinterlassen. Das erklärt zumindest Junya Ishizaki, der Director für die ungewöhnliche Fortsetzung, in einem Gespräch mit IGN Japan (via Gamesradar).

„Du kannst immer noch die Geister der anderen Spieler sehen, aber die Möglichkeit, Nachrichten zu hinterlassen, wurde entfernt„, so Ishizaki. Das heißt, ihr werdet in der komprimierten Spielwelt nicht mehr über Mitteilungen stolpern, die euch gefühlt oft nur in die Irre leiten oder trollen. Zugegeben: Manchmal können sie auch nützlich sein, um auf Geheimnisse aufmerksam zu machen.

Lese-Tipp: Die Ankündigung von Elden Ring Nightreign kam überraschend

In Nightreign kann dieses Feature aber gar nicht mehr so greifen, denn der Fokus ist ein anderer. Es geht nicht ums Erkunden der verschiedenen Gegenden und Finden von Geheimnissen, sondern alles konzentriert sich auf das Kämpfen. Da jede Runde im Roguelike-Mix nur etwa 40 Minuten dauern soll, gibt es auch kaum eine ruhige Minute, um mal eben ein paar Nachrichten zu lesen. Aus diesem Grund wurde das System kurzerhand gestrichen.

Bald könnt ihr selbst spielen

Ebenfalls zu dieser Entscheidung hat vermutlich der Umstand beigetragen, dass die Welt bei jedem Durchlauf bis zu einem bestimmten Grad neu generiert wird. Es gibt demnach keinen wirklichen Anwendungszweck für sinnvolle Nachrichten, da potenzielle Geheimnisse eh jedes Mal woanders wären. Zumindest rein in der Theorie.

Ob das Streichen des Features einen erheblichen Einfluss auf eure Spielerfahrung hat, könnt ihr übrigens schon bald selbst herausfinden. Ab dem 10. Januar könnt ihr euch für den Network Test von Elden Ring Nightreign anmelden. Alle Infos dazu findet ihr bei uns in einer separaten Mitteilung.

Quelle: IGN Japan (via gamesradar)