Elden Ring: Nightreign-Director von FromSoftwares CEO ausgewählt – „Es wird Zeit, dass du es versuchst“

Mit der Ankündigung für Elden Ring: Nightreign ist Entwicklerstudio FromSoftware eine der großen Überraschung im Trailer-Stakkato der diesjährigen Game Awards-Show gelungen. Auch wenn nach dem Erfolg des im Sommer erschienenen DLCs Shadow of the Erdtree bekräftigt wurde, dass dies die einzige Erweiterung des Game of the Year 2022 bleiben soll, so ist der japanische Spielehersteller mit dem Franchise noch nicht am Ende.

Im Spinoff Nightreign sollen Spieler*innen alleine oder im Dreier-Team in der Welt von Elden Ring gegen alte und neue Bosse kämpfen können, um sich innerhalb eines Zeitlimits zum Ziel zu bewegen. Ein Koop-Roguelike mit Battle Royale-Elementen quasi.

Elden Ring: Nightreign – Große Fußstapfen trotz neuer Pfade

Elden Ring betritt also neue Wege – und wird dabei von Game Director Junya Ishizaki geführt. Dieser war bei FromSoftware schon in einige Projekte verwickelt, bis zurück in die Dark Souls-Jahre. Federführend für eine Spielentwicklung war er jedoch noch nie.

Hidetaka Miyazaki, Präsident des Spieleherstellers und Mastermind hinter Elden Ring und Dark Souls, hat Ishizaki allerdings persönlich ausgewählt, nachdem dieser zuvor Battle Director bei Elden Ring und als einer der vier führenden Game Designer bei Dark Souls 3 gewirkt hatte.

„Der ursprüngliche Vorschlag, mich als Game Director einzusetzen, kam von Miyazaki“, verriet Ishizaki in einem Interview mit PC Gamer. „Er sagte: ‚Es ist Zeit, dass du es selbst versuchst.‘“ Er hatte dem CEO zuvor einige Ideen präsentiert, an denen er getüftelt hatte, und erfreulicherweise „grünes Licht bekommen“.

„Mach es, wie es dir gefällt“

Dabei vertraut der geistige Vater von Elden Ring seinem einstigen Schützling anscheinend total. „Was heraussticht, ist die Tatsache, dass Miyazaki gewissermaßen sagte: ‚Mach es, wie es dir gefällt.‘“ Das sei ein gehöriger Schub für sein Selbstbewusstsein gewesen, meint Ishizaki.

Dieses ist auch dringend nötig, wenn man sich an eine derart erfolgreiche IP wagt: Elden Ring wurde 2022 zum Spiel des Jahres gewählt, seine Erweiterung Shadow of the Erdtree ist der am besten bewertete DLC aller Zeiten – die Erwartungen an das Roguelike-Spinoff dürften also entsprechend hoch sein.

Wie erfolgreich das Action-RPG wirklich ist, haben wir einmal an anderer Stelle verankert. Unseren Übersichtsartikel zu Elden Ring: Nightreign, das irgendwann 2025 erscheinen soll, könnt ihr derweil hier einsehen.

