Elden Ring Nightreign noch vor Release spielen – Hier könnt ihr euch zur Beta anmelden

Obwohl FromSoftware sich mittlerweile und spätestens seit dem seines Open World-Krachers im Jahre 2022 einen entsprechenden Ruf aufgebaut haben dürfte, fragen sich Fans aus aller Welt, was sie wohl mit Elden Ring Nightreign erwartet.

Die Beschreibung der Fortsetzung spricht erneut von einer Rollenspielwelt, dieses Mal allerdings im Gewand eines kooperativen, Run-basierten Roguelikes, das in einem Paralleluniversum spielt. Wer dabei trotz allen Vertrauens in die Künste der Entwickelnden die Augenbraue verzieht, der hat Glück: Schon in Kürze darf Elden Ring Nightreign angespielt werden.

Elden Ring Nightreign: Erster Beta-Test startet im Februar

Das Mysterium, wie sich Elden Ring Nightreign wohl letzten Endes anfühlt, bleibt nicht lang ungelüftet: Im Februar plant FromSoftware einen begrenzten Network-Test, also quasi eine Beta, für die man sich ab dem 10. Januar 2025 registrieren kann. Natürlich ist damit noch lange nicht gesagt, dass auch wirklich jeder Tarnished seine ersten Stiefelspuren im mit Spannung herbeigesehnten Sequel hinterlassen darf. Die Glücklichen, die eine Chance erhalten, dürfen „eine Portion“ der Fortsetzung vorab kosten, wie es auf der entsprechenden Webseite heißt.

Außerdem dürfte sich der erste Testlauf zudem lediglich auf die Sonys und Microsofts Konsolenplattformen belaufen. Denn während neben dem Logo der PlayStation 5 das der Xbox Series prangt, lässt sich eine Kennzeichnung für PC-Besitzerinnen und -Besitzer vermissen. Läuft der Network-Test so ausführlich wie zu Zeiten Elden Rings, so darf sich „die Portion“ schon fast als eigener Gang bezeichnen lassen. Damals konnten Begeisterte über Stunden durch Limgrave streifen, während sich zahllose Fragen, wie das fertige Spiel einmal aussehen würde, beantworten ließen.

Auch spannend: Warum der FromSoft-CEO den Nightreign-Director persönlich ausgewählt hat

Obwohl es sich also auch dieses Mal nur um einen Stresstest für die Server handeln soll, könnte die bevorstehende Beta endlich etwas mehr Aufschluss darüber geben, wie die etwas losen Fäden in Nightreign zusammengeführt werden könnten. Laut den bislang zugänglichen Previews erwarten uns einige Elemente moderner Battle Royales und Roguelikes, bei denen die brachialen Bosskämpfe, die wir aus Elden Ring ohnehin gewohnt sind, sie mit der nötigen Würze garnieren sollen. Dabei werden allerhand „Regeln“ des Originals über Bord geworfen, um dem Titel eine neue Struktur zu verleihen, während wiederum bekannte Bösewichte aus Dark Souls zurückkehren.

Anstelle unseres eigenen Charakters dürfen wir aus acht vorgefertigten Heldinnen und Helden wählen, die sich den stets zufällig generierten Monster-Spawns und ihrer ebenfalls zufälligen Beute bei jedem Run erneut in den Weg stellen. Wir sind schon gespannt, was FromSoftware mit Nightreign bieten will und schwelgen derweil in überschwänglich positiven Erinnerungen an unseren Test zum zuletzt erschienenen Elden Ring-DLC.

Quellen: Bandai Namco & FromSoftware