Elden Ring auf der PS5 Pro: Wird der Traum von 60 FPS endlich erfüllt?

Die PS5 Pro ist endlich da und bereits dutzende Spiele bieten ein sogenanntes Enhanced Upgrade, um die stärkere Hardware intensiv zu nutzen. Elden Ring gehört nicht dazu. Dennoch profitiert das Soulslike von der neuen Konsole, obwohl definitiv mehr möglich wäre.

Eine Aussage, die so auch schon zum Release in ähnlicher Weise getroffen wurde: Elden Ring hat viele Stärken, aber die Performance gehört nicht unbedingt dazu. Zwar hat FromSoftware mit verschiedenen Updates nachgebessert, trotzdem gibt es noch immer einige Stolpersteine – egal ob auf dem PC, den Xbox-Konsolen oder der PS5. Selbst die PS5 Pro vollbringt keine Wunder, obwohl ihr hier das wohl bislang beste Konsolenerlebnis bekommt.

Elden Ring: Trotz PS5 Pro noch immer mit FPS-Einbrüchen

So zumindest der Eindruck, den man bei den Technik-Experten von Digital Foundry erhält. Der für seine Analysen bekannte YouTube-Kanal hat sich umgehend auf die PS5 Pro gestürzt und angeschaut, inwieweit Elden Ring von der sogenannten „Game Boost“-Technologie profitiert.

Das Ergebnis? Im Qualitätsmodus läuft Elden Ring öfters in einer hohen Auflösung, aber die Performance schwankt weiterhin hin und her. Die meiste Zeit werden zwar 60 FPS erreicht, dennoch gibt es immer wieder Szenen, in denen die Werte in den 50er- oder gar 40er-Bereich stürzen. Letzteres ist ein Problem, denn der VRR-Modus auf der PS5 greift erst ab 48 FPS – liegt die Framerate darunter, wirkt das Bild ruckelartiger.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beim Leistungsmodus ergibt sich ein ähnliches Bild, obwohl diese Option von Haus aus eine bessere Performance bietet. Das ist auch bei der PS5 Pro nichts anders, dennoch werden weiterhin keine durchgängigen 60 FPS erreicht. Es sind jedoch nahezu immer über 48, wodurch ihr in Kombination mit einem VRR-Display die bislang beste Spielerfahrung auf den Konsolen erhaltet.

RayTracing weiterhin ein Problem

Bleibt noch der später hinzugefügte RayTracing-Modus von Elden Ring, der auf der herkömmlichen PS5 besonders leistungshungrig ausgefallen ist. Hier stellten die Expert*innen ein merkwürdiges Verhalten fest: Manchmal läuft das RayTracing-Erlebnis auf der PS5 Pro deutlich besser, an anderen Stellen wiederum bleibt alles beim Alten. Digital Foundry vermutet, dass die PS5 Pro hier regelmäßig ins CPU- und GPU-Limit läuft und deshalb die Wiedergabe arg schwankend ausfällt.

Am Ende lässt sich festhalten: Ja, Elden Ring läuft auf der PS5 Pro ein Stück besser, aber eine große Steigerung gibt es nicht. Das mag auch daran liegen, dass es bislang keinen spezifischen Patch gab, der die Stärken der neuen Hardware besser nutzt.

Ob dieser noch folgt? Das bleibt abzuwarten. Weder Bandai Namco noch FromSoftware haben diesbezüglich etwas angekündigt. Falls ihr aber schon im Besitz der neuen Sony-Konsole seid, erfahrt ihr hier, wie ihr eure Daten von der PS5 auf die PS5 Pro übertragt.

Quelle: Eurogamer, YouTube / Digital Foundry