Elden Ring-Schöpfer Miyazaki hat sein größtes Projekt noch vor sich

Elden Ring war natürlich nie wirklich weg – mit dem Release des DLCs Shadow of the Erdtree in dieser Woche erlebt das Soulslike aber auch offiziell sein Revival. Dessen Schöpfer und CEO von Developer FromSoftware Hidetaka Miyazaki hat aber noch lange nicht genug.

Das Unternehmen steht auch hinter Titeln wie der Dark Souls-Reihe oder Sekiro, die für großes Aufsehen gesorgt haben. Miyazaki sagt jedoch, dass er das für ihn perfekte Action-RPG noch nicht geschaffen hat.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Viele Inspirationen von 80er-Jahre-RPGs

Vor seiner Leidenschaft für Videospiele stand seine Liebe für Pen & Paper-Rollenspiele der 80er, wie zum Beispiel Dungeons & Dragons, so Miyazaki in einem Interview mit PC Gamer. So sei zum Beispiel auch Elden Ring stark davon inspiriert gewesen. „Die Begeisterung für diese alten Spiele und deren Begleitbücher einzufangen, war ein wichtiger Aspekt bei der Erschaffung von Elden Ring.“

Gerade bei Design und Aufbau der Karte sehe man diese Inspiration. „Vielleicht ist es nur meine persönliche Vorliebe für RPGs und das Erkunden von Fantasy-Welten. Aber ich denke, man sieht diese Begeisterung, wenn man betrachtet, wie die Map von Elden Ring zusammengesetzt ist.“

Mit Blick darauf gesteht Miyazaki allerdings, dass das Spiel noch nicht seiner perfekten Vorstellung von einem optimalen RPG entspricht. „Ich glaube, ich habe es in meinen früheren Interviews zu Elden Ring [dem Hauptspiel] schon mal gesagt, dass ich mein perfektes Fantasy-Rollenspiel machen will“, fährt der FromSoftware-CEO fort. „Elden Ring ist es noch nicht ganz geworden, aber es ist nahe dran.“

Wie könnte das perfekte RPG für Miyazaki aussehen?

Stellt sich die Frage, in welche Richtung sich ein potenzielles Traum-RPG für Miyazaki entwickeln wird. Mit einer umfangreichen Lore und einer spektakulären Welt können Titel wie Elden Ring oder Dark Souls schon punkten; im Hinblick auf eine Pen & Paper-Anlehnung à la Dungeons & Dragons ist eine verzweigte Storyline und eine rekrutierbare Heldengruppe wie in Baldur’s Gate 3 denkbar.

Schwieriger wird es für Miyazaki nach eigenen Angaben, sein Spiel zu genießen, weil er schon jedes Detail kennt. „Ich weiß genau, was passiert. Um etwas aus Spielersicht zu genießen, würde ich es gerne nicht wissen. Wenn also jemand mein perfektes Fantasy-Spiel machen mag – ich bitte darum.“ Inspirationen dafür können sich Soulslike-Enthusiast*innen ab Freitag, 21. Juni holen. Dann erscheint Elden Ring: Shadow of the Erdtree für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und PC. Hier könnt ihr unsere Preview dazu lesen.

Quelle: PC Gamer