Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Gruseliger Boss hat düsteres Geheimnis

Einer der großen Eyecatcher des ersten Trailers zum Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree war vor einigen Monaten schon eine gruselig anmutende zottelige Raubkatze. Die Göttliche Bestie: Tanzender Löwe – wie der korrekte Titel lautet – ist im Spiel selbst einer der ersten Bossgegner.

Mit wirbelnden Stürmen, vom Himmel prasselnden Blitzen und schnellen Sprungattacken ist das kolossale Monster ein anstrengendes Stück Arbeit – aber, was war das? Blitzte da eben ein Bein unter der Robe des Löwen hervor?

Elden Ring: Tanzender Löwe ist nur eine Fassade

Schon in der Introszene, nachdem ihr die Arena betreten habt und den mit zahlreichen Hörnern besetzten Löwen am anderen Ende schlafen seht, kommt der Verdacht auf, dass es sich nicht hier um das zu sein scheint, wonach es aussieht. Das Wesen erwacht und erhebt sich, ein wenig tatzenhaft aussehender Fuß stemmt den Köper nach oben, kräftige graue Hände heben den Löwenkopf an. Unheilvoll kündigt sich der eines Elden Ring würdige Kampf an.

In diesem kommt euch das Ungeheuer häufig näher, als euch lieb sein kann; durch das mit zwei Zahnreihen bespickte Maul könnt ihr nicht sehen, was sich hinter der riesenhaften Löwenkopf-Visage befindet. Im Kampf rutscht der heruntergekommene und mit Schulterplatten bewehrte Überwurf aber hin und wieder zur Seite und entblößt kurzzeitig die wahre Bestie (wenn ihr euch im Kampfgeschehen auf solche Details überhaupt konzentrieren könnt).

In einem Youtube-Video lüftet BonfireVN das Geheimnis komplett: Der Tanzende Löwe ist in Wirklichkeit zwei Typen unter einem Mantel. Der vordere hält den schweren Kopf der Bestie, während der hintere stets tief gebückt läuft. Dennoch legen die beiden Männer ein ordentliches Tempo hin: Im Video ist die Bestie auch ohne die äußere Stoffschicht im Kampf zu sehen, was einen noch bizarreren Eindruck macht. Da dieser Boss allerdings den traditionellen chinesischen Löwentanz als Vorbild nimmt, ist es nur folgerichtig, dass es sich hier um zwei Personen im Löwenkostüm handelt.

BonfireVN zeigt in weiteren Videos übrigens noch mehr Charaktermodelle aus Elden Ring: Shadow of the Erdtree in entlarvenden visuellen Eindrücken. So könnt ihr euch einen der Hauptbosse des Spiels – Messmer, den Pfähler – ohne seinen blutroten Überwurf betrachten und bestaunen, wie ihm seine Schlange durch den Körper wächst. Auch die Ofengolems – die riesigen, wandelnden Feuertöpfe – enthüllen grausame Details an ihren Füßen. Wie ihr die Bossgegner im Elden Ring-DLC findet, könnt ihr in unserem Guide lesen.

