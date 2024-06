Elden Ring: Shadow of the Erdtree geht schon steil auf Steam – Knackt das Soulslike am Wochenende die Million?

Der lang erwartete DLC zu Elden Ring ist nun offiziell gelauncht und erwartungsgemäß haben sich gleich Hunderttausende Kriegerinnen und Krieger ins Reich der Schatten aufgemacht. Auf Steam stapeln sich bereits die positiven Reviews zu Shadow of the Erdtree.

Zu seinen Hoch-Zeiten kratzte das Hauptspiel des Soulslikes im März 2022 – kurz nach Release – an der Million, was gleichzeitige Spieler*innen angeht. Das kommende Wochenende wird zeigen, ob diese Marke fällt und Elden Ring das erst sechste Spiel überhaupt wird, das sie übersteigt.

Völlig Banane: Elden Ring auf Platz 3 der Steam-Charts

Zurzeit befindet sich Elden Ring mit rund 477.000 gleichzeitigen Spielenden auf Rang drei der Steam Charts – wobei man es eigentlich auf Rang zwei korrigieren könnte, da sich dort mit über 800.000 Spielerinnen und Spielern (und damit nur unwesentlich hinter Spitzenreiter Counter Strike 2) Banana befindet. Und das kann selbst mit sehr viel Wohlwollen nicht wirklich als Spiel bezeichnet werden.

Innerhalb der letzte 30 Tage hatten sich mitunter fast 590.000 gleichzeitige Spielende in FromSoftwares Soulslike in das Zwischenland aufgemacht – zweifelsohne, um wieder in den Flow des Gameplays zu kommen und ein paar wichtige Dinge zu erledigen, die vor dem Start von Shadow of the Erdtree unerlässlich sind.

Die Kommentare zeigen sich „Sehr positiv“ – 93 Prozent der über 3.600 Bewertungen geben dem Elden Ring-DLC einen Daumen hoch. Selbst diejenigen, die sich über sackschwere Bosskämpfe echauffieren, bescheinigen Shadow of the Erdtree die fordernde, ja quälende Erfahrung des Hauptspiels.

Es ist zu erwarten, dass die Erweiterung dem Soulslike einen langanhaltenden Höhenflug beschert. Sie ist – wie man es für DLCs des japanischen Entwicklers FromSoftware erwartet – vom Umfang her sehr großzügig um spendiert dem Game of the Year von 2022 etwa 30 bis 40 Stunden zusätzliche Spielzeit. Unseren Test zu Shadow of the Erdtree könnt ihr hier lesen.

Unser EM-Tippspiel startet! Die besten Teilnehmer*innen gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, einen Kurzurlaub und vieles mehr. Jetzt noch schnell anmelden.

Quelle: Steam, SteamCharts