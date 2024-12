Jeden Tag ein kostenloses Spiel: Im Epic Games Store startet Weihnachten schon heute

Das gesamte Jahr über verschenkt der Epic Games Store wöchentlich mindestens ein PC-Spiel, aber zur Weihnachtszeit dreht der Steam-Konkurrent noch einmal auf: Ab dem 12. Dezember gibt es fast täglich ein neues Geschenk.

Dabei handelt es sich wie gehabt um Vollversionen, die euch keinen müden Cent kosten. Allerdings betonen wir das „fast täglich“, denn laut einem bekannten Insider nimmt es Epic mit der Zeit zweimal nicht ganz so genau.

Epic Games Store: Wann gibt es das erste kostenlose Spiel?

Die Weihnachtsaktion des Epic Games Store startet am 12. Dezember um 17:00 Uhr. Dann öffnet sich das erste Türchen und das bisher noch „geheimnisvolle Spiel“ offenbart sich. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr es kostenlos auf der Plattform aktivieren und jederzeit herunterladen.

Anschließend folgt aber laut dem in der Regel gut informierten Insider billbil-kun noch keine tägliche Änderung. Stattdessen habt ihr bis zum 19. Dezember Zeit, um euch das erste Geschenk dauerhaft zu sichern. Erst danach wechselt der EGS den Rhythmus und liefert täglich ein neues kostenloses Spiel, wodurch ihr euch stets beeilen müsst. Das letzte Game der Weihnachtsaktion steht dann wieder eine Woche lang zur Verfügung.

Der Zeitplan für die kostenlosen Spiele im Epic Games Store sieht also wie folgt aus:

12. bis 19. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 1

19. bis 20. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 2

20. bis 21. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 3

21. bis 22. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 4

22. bis 23. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 5

23. bis 24. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 6

24. bis 25. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 7

25. bis 26. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 8

26. bis 27. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 9

27. bis 28. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 10

28. bis 29. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 11

29. bis 30. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 12

30. bis 31. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 13

31. Dezember 2024 bis 1. Januar 2025: Geheimnisvolles Spiel 14

1. bis 2. Januar 2025: Geheimnisvolles Spiel 15

2. bis 9. Januar 2025: Geheimnisvolles Spiel 16

Insgesamt erwarten euch also 16 Spiele, die ihr demnächst kostenlos erhaltet, sofern der Insider Recht behält.

Welche Spiele werden verschenkt?

Aus dem Leak geht allerdings nicht hervor, welche Titel im Detail seitens des Epic Games Store verschenkt werden. Erst jeweils um 17 Uhr lüften die Verantwortlichen das Geheimnis. Aufgrund der letzten Jahre lässt sich aber ein klein wenig spekulieren.

Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass es beim Steam-Konkurrenten eine solche Aktion gibt. Wie in der Vergangenheit dürfte euch eine Mischung aus bekannten AAA-Spielen und Indie-Produktionen erwarten. Mit dabei sind vermutlich auch Titel, die es schon im Laufe des Jahres beim EGS mal gratis gab – wer also das eine oder andere Spiel verpasst hat, bekommt höchstwahrscheinlich eine zweite Chance.

Bis die Weihnachtsglocken läuten, könnt ihr aber die Zeit nutzen, um euch die aktuellen zwei Gratis-Spiele zu sichern: Noch wenige Stunden gibt es den Bus Simulator 21 Next Stop und Lego Star Wars: The Skywalker Saga für lau. Und auch auf der PlayStation könnt ihr euch dank PS Plus wieder „Gratis“-Spiele sichern.

Quelle: Epic Games Store, Twitter / @billbil_kun