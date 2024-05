Epic Games Store: Neues Gratis-Spiel ist jetzt erhältlich – 92 Prozent positiv bei über 50.000 Bewertungen auf Steam

Die derzeit laufende Mystery-Aktion im Epic Games Store geht in die nächste Runde: Wieder wurde der aktuelle Gratis-Titel erst um 17 Uhr enthüllt, anstatt schon eine Woche vorher darauf heiß zu machen.

Ab sofort könnt ihr euch das bislang noch nicht ausgepackte Geschenk deshalb sichern, aber trotz der geheim gehaltenen Identität ändert sich nichts an den klassischen Regeln im Epic Games Store: Demnach habt ihr genau eine Woche Zeit, also bis zum 30. Mai um 16:59 Uhr, um das temporär kostenlose Spiel herunterzuladen oder zumindest in eure Bibliothek zu schieben.

Der Epic Games Store schenkt euch den Farming Simulator 22

Diese Woche kommen vor allem Bauernhofbegeisterte auf ihre Kosten, denn der Epic Games Store verteilt den Farming Simulator 22 für den unschlagbaren Preis von null Euro – womit ihr satte 20 Taler spart, die der auf Realismus ausgelegte Titel normalerweise auf die Waage bringt. Spielerisch erwartet euch das, was draufsteht: Ihr bezieht einen Bauernhof und müsst mit Ambitionen und im Schweiße eures virtuellen Angesichts den Ackerbau, die Viehzucht sowie Waldarbeiten betreiben, um auf eurer Farm schon bald schwarze Zahlen zu schreiben.

Bei Steam zeigt sich derweil, wie beliebt das Spiel unter Farming-Fans wirklich ist: Ganze 92 Prozent sind positiv, und das bei mehr als 50.000 Rezensionen. Damit kann sich das Spiel von Giants Software das Prädikat „sehr positiv“ auf die Farming-Flagge schreiben und ist für Genre-Enthusiasten gerade kostenlos ein verlockender Zeitvertreib. Einer der Gründe dafür könnten die wechselnden Jahreszeiten sein, mit denen man den Farming Simulator 22 bewirbt.

Welches Spiel gibt es nächste Woche gratis im Epic Games Store?

Wer die Aktionen des Epic Games Stores regelmäßig verfolgt und die Einleitung gelesen hat, ahnt es bereits: Das nächste Gratis-Spiel wurde noch nicht enthüllt, sondern bleibt bis zum 30. Mai um 17 Uhr ein Geheimnis – ihr müsst euch also noch gedulden. Auch an anderer Stelle könnt ihr mit etwas Glück einen Titel, genauer gesagt eine Erweiterung, völlig umsonst abstauben: Gemeint ist natürlich unser Gewinnspiel zu der Collector’s Edition von Destiny 2: Die Finale Form.

