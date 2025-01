Erster Steam Sale des Jahres lockt mit satten Rabatten – mit Age of Empires 4, Manor Lords & mehr

Das Jahr ist noch jung, erst wenige Tage ist die Winter-Aktion zurückliegend, da kommt auch schon der erste Steam Sale für 2025 um die Ecke geschossen. Dieses Mal steht er im Zeichen der Strategen und wartet mit satten Rabatten auf Age of Empires 4, Manor Lords und weiteren RTS-Hits auf.

Unter dem Namen des Real-Time Strategy Fest werden die – abgekürzt – RTS-Spielereihen eine ganze Woche lang so richtig gefeiert. Das Genre der Echtzeitstrategie gilt seit jeher als besonders beliebt, konnte sich aufgrund aktuellerer Veröffentlichungen und Neuauflagen aber jüngst eines frischen Aufwinds erfreuen.

Steam Sale 2025: Diese Deals solltet ihr während des Festivals der Echtzeit-Strategiespiele auf dem Schirm haben

Im deutschsprachigen Raum trägt die Rabattaktion den ebenfalls passenden und womöglich aussagekräftigeren Namen Festival der Echtzeit-Strategiespiele. Dabei werden Games gefeiert, die unsere „Fähigkeiten im Mikro- und Makro-Management herausfordern“, wie es auf der Seite des Steam Sale heißt. Wie der Name schon verrät, sind damit Titel gemeint, bei denen ihr in Echtzeit agiert und reagiert, statt euch in einer rundenbasierten, wesentlich langsameren Schlacht zu messen.

Lesetipp: Ein zehn Jahre altes Horrorspiel feierte dank Steam Sale jüngst seinen Spielerrekord

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom 20. bis zum 27. Januar läuft die Rabattaktion, die teilweise tatsächlich starke Deals mit sich bringt. Zu den bekannteren Vertretern zählen das bereits erwähnte Age of Empires 4, genauso wie das jüngst gehypte Manor Lords und das von uns im Test für stark befundene Age of Mythology: Retold. Doch auch die weiteren Namen können sich sehen lassen, eine Liste mit günstigen Empfehlungen findet ihr hier:

Passend dazu: Manor Lords – Fünf Features, die das Strategiespiel besonders spannend machen

Frostpunk 2 – 35,09 Euro – 22 Prozent Rabatt

Manor Lords – 27,99 Euro – 30 Prozent Rabatt

Age of Mythology: Retold – 20,09 Euro – 33 Prozent Rabatt

Against the Storm – 14,99 Euro – 50 Prozent Rabatt

Age of Empires IV – 19,99 Euro – 50 Prozent Rabatt

Diplomacy is Not an Option – 14,49 Euro – 50 Prozent Rabatt

Crusader Kings III – 14,99 Euro – 70 Prozent Rabatt

Northgard – 6,99 Euro – 75 Prozent Rabatt

Total War: Three Kingdoms – 14,99 Euro – 75 Prozent Rabatt

Frost Punk – 2,99 Euro – 90 Prozent Rabatt

Auch spannend: Steam: Warnung vor Betrügern – Bei dieser Nachricht solltet ihr sofort handeln

Neben den aufgezählten findet ihr natürlich noch etliche weitere Strategiespiele, die im ersten Steam Sale 2025 von teilweise starken Rabatten von bis zu 90 Prozent profitieren. Und auch Assassin’s Creed ist auf Steam derweil im Preissturz.

Quellen: YouTube / Steam, Steam