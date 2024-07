Fallout 4: Würde auch Waffennarr Charlton Heston persönlich gefallen, wie sich ein gewitzter Fan jetzt eine eigene Baller-Bar in den Bunker hämmert

Manche Spieler*innen sind so sehr heimisch im postapokalyptischen Ödland von Fallout 4 geworden, dass sie anfangen, ihren Vault nach ihren eigenen, ausgefallenen Vorstellungen zu möblieren.

Dabei bieten die virtuellen Welten aus dem Hause Bethesda mehr Möglichkeiten, als sich schnöde Klangschalen ins Regal zu stellen, oder die Zimmerwände mit Boyband-Postern zu tapezieren. Nein, bei diesem Fan hat der kreative Gestaltungswille in einen eigenen Schießstand gemündet.

Wie sieht ein eigener Schießstand in Fallout 4 aus?

Wir erinnern uns: Mitte 2016 erscheint mit Vault-Tec Workshop eine Erweiterung für das Hauptspiel Fallout 4, die nicht nur eine kleine Story rund um den moralisch fragwürdig eingestellten Ghul Doktor Valery Barstow bereithält, sondern vor allem das geräumige Vault 88 zum Erkunden einlädt. In den Gängen der unterirdischen Anlage lauern einerseits Gegner, bei denen ein Level von mindestens 20 zu empfehlen ist.

Andererseits sind spielerische Glanzpunkte des DLCs, die bis in die Gegenwart funkeln, die Möglichkeit, sich in Vault-Tec Workshop einen eigenen Bunker hochzuziehen – und zu gestalten. Jetzt, fast zehn Jahre nach dem Release des Downloadable Contents, verblüfft speziell ein Fan mit seiner unterirdischen Eigenkreationen.

Reddit-Nutzer Yorttam hat seinen Traum von einem Vault ganz nach seinen Vorstellungen verwirklicht, indem er sich eine kleine Schießanlage ausgestattet mit einer Bar zusammengezimmert hat. Was für uns Mitteleuropäer befremdlich anmutet, dürfte für US-Amerikaner*innen alltäglicher sein – doch auch bei Reddit gibt ein Nutzer die Kombination scharfer Schusswaffen mit noch schärferen Getränken augenzwinkernd zu bedenken. Denn Benusburrito schreibt: „Getränke und Waffen, was könnte schon schiefgehen?“

Mit diesem kurzen Testvideo unserer englischsprachigen Kolleg*innen von IGN holt ihr schnell nach, was Vault-Tec Workshop im petto hat.

Was zeigt der Fan von Fallout 4 in seinem Video im Detail?

Was wir dann in dem gerade mal einminütigen Video zu sehen bekommen, beginnt mit einer Fahrstuhlfahrt hinauf. Angekommen im zweiten Stockwerk, begrüßt uns der Neon-Schriftzug The Range. Eine Tür später schlendern wir an einer Theke mit der Aufschrift Hier Waffen verleihen vorbei, dann betreten wir einen nächsten Raum, ausgestattet mit drei separaten Schießständen – und ballern los.

Das Video endet damit, dass sich der Spieler herumdreht und den Blick freigibt auf eine Getränkebar, bestückt mit Spirituosen. Wir meinen frech: Hier hätte sich auch Waffennarr Charlton Heston persönlich pudelwohl gefühlt.

Apropos Kuriosa aus Fallout 4: Wen diese Geschichten aus dem Ödland nicht davon ablenken können, dass ein nächstes, offizielles Rollenspiel der Reihe sich maximal als vager Fan-Wunsch am Horizont abzeichnet, darf sich umso mehr auf die Mega-Mod Fallout London freuen – aber bitte nicht im Epic Games Store.

