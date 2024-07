Fallout 4: Während Fans auf Steam & Co. der legendären Mod entgegenfiebern, wird Fallout London auf dieser wichtigen Plattform eher totgeboren

Wenn Spieler*innen weltweit rund um die offene Spielwelt von Fallout 4 eines mit Hochspannung erwarten, dann eine gewisse Mega-Mod von Team Folon namens Fallout London. Verständlich: Dort gegen Ghule, Todeskrallen und anderes Getier antreten, wo schon James Bond, Austin Powers und vermutlich auch Lord British persönlich ihr Unwesen getrieben haben, ist nicht nur für Fallout-Fans reizvoll.

Während eine zuvor angedachte Veröffentlichung im April dieses Jahres verschoben wurde, testen die Mädels und Jungs von Team Folon aktuell Fallout London auf Herz und Nieren. Jüngst ließ das Team verlauten, dass im Zuge des Next-Gen-Updates für Fallout 4 ein Downgrader vonnöten sein und mitgeliefert wird – dann aber soll Fallout London via Steam und GOG funktionieren. Aber was ist eigentlich mit dem Epic Games Store?

Wird Fallout London auch im Epic Games Store funktionieren?

Schlechte Nachrichten für alle, die ihr Fallout 4 über den Epic Games Store zocken – und bereits der ambitionierten Modifikation unter britischer Flagge entgegenfiebern: Mit dem Epic Games Store wird Fallout London nicht kompatibel sein. Zumindest nicht auf absehbare Zeit. Das geht aus einer Meldung unserer englischsprachigen Kolleg*innen von VG247 hervor, jene sich die Information bei einem Sprecher von gog.com abgeholt haben.

Der Grund dahinter: Wie eingangs erklärt, wird für Fallout London via GOG und Steam ein sogenannter Downgrader mitgeliefert, der das mit der Mod unverträgliche Next-Gen-Update rückgängig macht, damit ihr störungsfrei in die postapokalyptische Landeshauptstadt auf der britischen Insel und mit Fallout 4 abtauchen könnt. Das Hindernis bei Epic Games Store indes: Dieser soll ein solches Herabstufen auf eine vorhergehende Software-Version nicht unterstützen.

Wer sich trotz des Wermutstropfens nicht von einer gehörigen Portion Euphorie abbringen lassen möchte, guckt den blickschönen Trailer zur Monster-Mod.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Leiden der Modding-Community von Fallout 4

Die letzten, die an diesen Umständen rund um das dazwischen grätschende Next-Gen-Update eine Freude haben, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Team Folon selbst. Immerhin war weder die Unverträglichkeit von Fallout 4 mit bewusstem Update in ihrem Sinne, noch die Release-Verzögerungen, die jetzt daraus erwuchsen.

Der Sprecher von GOG betonte in diesem Zusammenhang übrigens die Wichtigkeit für Distributionsplattformen aus dem Bereich Gaming, Updates rückgängig zu machen – besonders dann, wenn Titel wie Fallout 4 eine emsige Modding-Community mitziehen. Trotz dieser Scherereien funkelt ein Silberstreifen am Horizont: Für die Zukunft plant Team Folon wohl durchaus eine mit dem Next-Gen-Update verträgliche Version von Fallout London – was im Rückschluss auch grünes Licht für die heiß erwartete Mod auf Epics Vertriebsplattform bedeuten dürfte. Irgendwann zumindest.

Apropos Fallout: Falls euch die Ungeduld zum Release von Fallout London schon aus den Ohren läuft, ihr vor Vorfreude zu explodieren droht, haben wir euch eine Liste mit einigen empfehlenswerten, kostenlosen Grusel-Mods für Fallout 4 zusammengestellt, mit der sich die Wartezeit überbrücken lässt.

Quellen: VG247; YouTube / Team Folon