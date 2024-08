Fallout 4: Fan stellt Wasser im Wert von 100.000 Kronkorken alle 15 Minuten her – mit abstrusem Aufbau

Als wäre das postapokalyptische Ödland von Fallout 4 nicht ein unwirtlicher Ort genug, vollgestopft mit lebensbedrohlichen Todeskrallen, gespenstischen Nebelkriechern und Zombie-artigen Ghulen, setzen die trickreichen Fallout-Fans regelmäßig noch einen drauf – auch und vor allem mit ihrer Sammelwut.

Denn wer in Fallout 4 einen Wasseraufbereiter nutzt, dann in einem Wassergebiet aufstellt und an einen Generator stöpselt, kann Wasser selber aufbereiten – und farmt damit letztlich ein nützliches Heilmittel ganz ohne radioaktive Strahlung. Diese Herangehensweise hat jetzt ein trickreicher Fallout-Fan auf die Spitze getrieben.

Was will der Spieler mit der unglaublichen Menge an sauberem Wasser?

Dass Spieler*innen manchmal in Superlativen handeln, wissen wir spätestens, seitdem Reddit-Nutzer Spare-Plum von sich behauptet hat, ganze 117.293 Einheiten des nutzbringenden Gegenstands Kleber in sein Inventar verfrachtet zu haben. Abgesehen davon, ob der Zeitgenosse tatsächlich fast 120. 000 Mal das im englischen Original als Adhesive betitelte Item mit sich führt, oder nicht – der Nutzwert in Fallout 4 ist evident. Schlussendlich lassen sich mit Kleber in Fallout 4 Waffen, Rüstungen und Roboter reparieren und sogar herstellen.

Jetzt also versetzt ein anderer Reddit-Nutzer, diesmal SolarFlows, mit einer ungewöhnlichen Farm mit gereinigtem Wasser in Staunen. Die Vorrichtung sieht so aus: Dutzenden und aberdutzenden der Wasseraufbereiter hat der Kollege an einem Ufer platziert. Das sieht auf den ersten Blick absurd aus – und auch auf den zweiten. Doch anscheinend steckt Methode hinter dem Wahnsinn: Denn SolarFlows möchte eine gigantische Menge abgefülltes Wasser produzieren – um das H20 im Anschluss an Händler*innen in der Nähe zu verkaufen.

Display content from Reddit

Um nicht auf die beizeiten geringe Anzahl von Kronkorken angewiesen zu sein, die Händler mit sich führen, hat er Wasservorräte in der Stadt Goodneighbor oder dem gepanzerten Luftschiff Prydwen der Stählernen Bruderschaft untergebracht. Ob der Ertrag den erbrachten Aufwand lohnt, dürft ihr selbstredend selber in Fallout 4 ausprobieren – und nach Gesetzen der Wirtschaftlichkeit durchrechnen. Die Produktion des Fallout-Fans jedenfalls ist beeindruckend: „Das Ganze generiert 7.000 Mal Wasser, das macht etwa 100.000 Kronkorken alle 15 Minuten“, rechnet er vor.

In diesem etwas mehr als dreiminütigen Video wird euch genau erklärt, wie ihr eine eigene Wasserfarm für wieder aufbereitetes Nass in Fallout 4 hochzieht.

Display content from YouTube

Apropos Fallout: Die beim modernen Äquivalent zum Otto-Katalog durchgestartete Streaming-Serie zu Fallout wurde dieser Tage für eine begehrte Filmauszeichnung nominiert. Irgendwie kein Wunder, denn letzten Endes spielte Walton Goggins den weltbesten Ghul, welchen wir jemals durch irgendwelche Bewegtbilder haben flackern sehen.

Quellen: Reddit / @SolarFlows, YouTube / @AwesomeAlvin, Fallout Fandom