Fallout 4: Nützliche Funktion erst nach 9 Jahren entdeckt

Dass ein Fallout 4 auch rund zehn Jahre nach Veröffentlichung zu den Dauerbrenner-Rollenspielen gehört, die selbst im Jahre 2024 noch Spieler*innen beschäftigen, steht außer Frage. Kuriose Fundstücke, bockschwere Mutanten-Gegner, Tipps & Tricks aus dem Ödland-Alltag – über all das berichten wir euch an dieser Stelle.

Vor einigen Monaten hat ein Spieler jetzt eine Komfortfunktion entdeckt, die das V.A.T.S.-System betrifft. Was wir alten Fallout-Hasen nicht sagen müssen: Das Kürzel steht für Vault-Tec Assisted Targeting System, hilft mitunter beim Anvisieren gegnerischer Körperteile – und dem Abgeben gezielter Schüsse. Doch damit endet die Nützlichkeit dieses Systems nicht.

Fallout 4-Spieler entdeckt genaues Zielen mit V.A.T.S.

Was der englischsprachige YouTuber, Gaming-Enthusiast und Sci-Fiction-Fanboy Jamie Moran Ende Mai dieses Jahres herausgefunden hat, könnte einige Fallout-Veteran*innen erstaunen. Denn der Mann schrieb via Twitter über seine Spielerfahrung mit Fallout 4: „Ich habe gerade herausgefunden, dass, wenn man die V.A.T.S.-Taste gedrückt hält … im V.A.T.S. frei zielen – und nicht nur zwischen Feinden hin und her wechseln kann. Wirklich nützlich.“

Kontext-Info: Kollege Moran spielt das massive RPG aus dem Hause Bethesda auf der Spielkonsole Xbox Series X. Fans der Rollenspiel-Reihe wissen natürlich: das V.A.T.S. wurde ursprünglich in Fallout 3 eingeführt, wie wir nebenbei bemerkt anfügen möchten. Jedenfalls: Im nicht mal 30-sekündigen, von Moran angehängten, Video sehen wir einen Vault-Bewohner, gepresste in einen der ikonischen, quietschblauen Anzüge, durchs Commonwealth streifend – als er unverhofft die Entdeckung rund um das Zielsystem macht.

Die Fallout-Community staunt – auch über die Sortierfunktion

Viele der Kommentierenden unter dem Tweed zeigen sich erstaunt über Morans späte Entdeckung. Das Erstaunen in Zahlen ausgedrückt: Bisher wurde das Video über eine Million Mal angezeigt, wurde mit über 2.000 Herz-Emojis versehen, versammelt mehr als 150 Kommentare.

Wo wir gerade bei stark verspäteten Gameplay-Entdeckungen in Fallout 4 sind: Einem Reddit-Nutzer erging es vor einiger Zeit ähnlich wie unserem Kompagnon oben, denn den Sortier-Button fand krag_the Barbarian nach eigener Aussage erst nach „über 1.000 Stunden“ mit Fallout 4. Was in der Community ebenso Erstaunen ausgelöst hat, schließlich ist die Sortierfunktion ziemlich nützlich, um etwa Waffen nach Kategorien wie Schaden, Feuergeschwindigkeit oder Reichweite zu sortieren.

Apropos Fallout: Wusstet ihr schon, dass es den legendären Pip Boy aus Fallout auch in echt gibt? Sofern bei euch das Portemonnaie locker sitzt, könnt ihr euch eine der klobigen Smartwatches aus der Postapokalypse ans Handgelenk schnallen.

Quelle: Twitter / @JamieMoranUK