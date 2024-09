Fallout: Den legendären Pip Boy gibt’s jetzt in echt – funktioniert wirklich

Die meisten Dinge aus Fallout wollen wir in der realen Welt wohl nicht haben: Die giftigen RAD-Skorpione beispielsweise, die allseits präsente Strahlung oder natürlich die Hungersnot in Zeiten der Postapokalypse.

Aber so ein Pip Boy? Ein tragbarer Supercomputer, der als wandelndes Lexikon dient? Klar, die meisten von uns haben vermutlich ein Smartphone in der Hosentasche, aber gegen das formvollendete Design des Pip Boys stinken die iPhones und Android-Handys für Fallout-Fans ja wohl ab. Wenn euch solche Gedanken auch schon mal durch den Kopf gespukt sind, haben wir jetzt gute Nachrichten für euch.

Fallout: Ein Supercomputer am Arm? Eine Firma holt den Pip Boy in die Realität

Der Pip Boy aus Fallout könnte nämlich bald auch an eurem Arm prangen – voll funktionsfähig und für schlappe 199,99 US-Dollar. Verantwortlich dafür, dass der wohl ikonischste Gegenstand der Bethesda-Rollenspielreihe bald real existiert, ist The Wand Company: Die britische Firma hat sich seit ihrer Gründung 2009 dem Auftrag verschrieben, Requisiten aus Filmen, Büchern und Videospielen in funktionale Gegenstände zu verwandeln.

Nach Pokébällen, Zauberstäben und Miniaturfiguren ist nun also auch der Pip Boy aus Fallout dran: Die Kolleg*innen von IGN haben sich den tragbaren Supercomputer auf der gamescom Ende August einmal genauer angeschaut, das Video findet ihr hier im Artikel. Nicht ganz uneigennützig, sollte an dieser Stelle erwähnt werden: Ihr könnt den Pip Boy nämlich unter anderem im IGN Shop erstehen.

Was kann der nachgebaute Pip Boy?

Alle Informationen zur Fallout-Replik, darunter das verwendete Material, bekommt ihr aber natürlich auf der offiziellen Website von The Magic Wand. Dort findet ihr auch hilfreiche Grafiken, was das Teil denn eigentlich wirklich drauf hat – denn klar, ein Supercomputer versteckt sich für den Preis natürlich nicht darin. Stattdessen könnt ihr euch den Pip Boy umschnallen oder ins Regal stellen und dann als extravaganten Wecker verwenden, inklusive Fallout-Animationen auf dem TFT LCD-Bildschirm.

Eine Radio-Funktion hat der Pip Boy immerhin auch zu bieten: So feiert ihr nicht nur die Popapokalypse, sondern seid auch stets Radio-aktiv unterwegs. Die erste Ladung wird dann frühestens im November diesen Jahres verschickt und wenn ihr jetzt erst bestellt, dürftet ihr länger warten müssen. In der Zwischenzeit lohnt ein Blick auf eine V.A.T.S.-Funktion in Fallout 4, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm habt.

Quelle: YouTube /IGN, The Magic Wand