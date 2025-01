Fallout 76 überrascht seine Fans mit zwei „kostenlosen“ Geschenken – „spritziges Vergnügen“

Seid ihr Mitglied bei Fallout 1st? Wer bei dieser Bezeichnung an Bethesdas postapokalyptische Rollenspiele-Reihe denkt, liegt natürlich goldrichtig. Denn die Mitgliedschaft lockt mit Vorteilen wie exklusiven Cosmetics-Items, unbegrenztem Speicherplatz für eigenen Scrapbox-Container – oder einzigartigen Emotes.

Ein weiterer Vorteil, mit denen euch Bethesda von einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft überzeugen möchte: 1.650 Atome monatlich zur Verwendung im sogenannten Atomic Shop. Neben dortigen, mit Kosten verbundenen Items, finden sich aktuell auch zwei „kostenlose“ Gegenstände ein. Das heißt: Kostenlos dann, wenn ihr bereits Mitglieder*innen bei Fallout 1st seid. Darauf solltet ihr zudem aufpassen: Das Angebot ist zeitlich begrenzt.

Fallout 76: Zwei Gratis-Gegenstände im Atomic Shop

Aufmerksam gemacht hat Bethesda seine Spieler*innen auf die beiden kostenlosen Gegenstände im wöchentlich wiederkehrenden Atomic-Shop -Update, veröffentlicht am 28. Januar dieses Jahres. Dieses aktuelle Update für Fallout 76 betrifft den Zeitraum vom 28. Januar bis einschließlich zum 4. Februar 2025.

Bei den beiden Items handelt es sich um: Einerseits einen Nuka-Cola-Spender mit der für Fallout-typischen retro-futuristischen Ästhetik, der als „spritziges Vergnügen“ umschrieben wird. Andererseits einen ausgestopften Schlinger, einer mutierten, salamander-artigen Kreatur aus dem Fallout-Universum.

Klickempfehlung: Im nachstehenden YouTube-Video von P3nAIPineapple seht ihr ab Minute 9:55 den Nuka-Cola-Spender in Aktion.

Wichtig bei beiden kostenlosen Gegenständen ist die zeitliche Begrenzung: Für Mitglieder von Fallout 1st ist der Nuka-Cola-Spender noch bis zum 4. März kostenlos erhältlich, der kostenfreie ausgestopfte Schlinger verlässt „den Shop am 4. Februar“, wie es heißt. Abseits von Schlinger und Nuka-Cola wirbt Bethesda aber beispielsweise noch mit drei zusätzlichen, kostenlosen Items während der ersten drei Februartage. Am 1. Februar ist es ein Vault-Tec-Ressourcenpaket (Stufe 2), am 2. Februar eine Lunchbox, beziehungsweise am 3. Februar ein Reparaturkit, die ihr kostenlos im Atomic Shop einpacken dürft.

Wie viel kostet eine Mitgliedschaft bei Fallout 1st?

Wollt ihr euch vollumfänglich zu jedweden, weiteren Highlight-Angeboten, Rabatten & Co. informieren, solltet ihr selbst einen Blick auf dieses neueste Atomic-Shop-Update riskieren. Wer als PC-Spieler*in mit einer Mitgliedschaft bei Fallout 1st liebäugelt: Auf Steam kostet das Angebot aktuell 15 Euro monatlich, respektive 120 Euro im Jahr.

Dieselben Kosten ruft Bethesda für Xbox-Spieler*innen ab. Auf Valves Vertriebsplattform fallen darüber hinaus die insgesamt „ausgeglichenen“ Bewertungen von insgesamt fast 2.000 Personen auf. Ergo: Bei weitem nicht jede*r ist mit dem Angebot Fallout 1ste zufrieden.

Quellen: Bethesda Game Studios, Steam, Xbox Store, YouTube / @P3nAIPineapple