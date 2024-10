Fallout-Veteran: Neues Spiel „5-mal so groß wie Skyrim“ – Seitenhieb gegen Bethesda

Manche Sätze werden zu geflügelten Wörtern. So geschehen bei Bethesda-Chef Todd Howard. Sein Ausspruch „Sieht ihr den Berg dort? Ihr könnt dort hingehen!“ avancierte über die Jahre zur Steilvorlage für etliche Memes. Jetzt greift sogar einer seiner ehemaligen Mitarbeiter*innen rund um Fallout & Co. den markanten Satz auf, um damit sein eigenes Spiel zu bewerben.

The Axis Unseen ist ein kleinerer Titel, der bereits am 22. Oktober erscheinen soll – und zu dem auf Steam sogar schon eine Demo parat steht. Jetzt meldet sich der Solo-Entwickler Nate Purkeypile mit einer amtlichen Ansage auf Twitter zurück, bietet eine Statusmeldung zu seinem Projekt.

Groß wie ein Fallout, aber spielerisch viel kleiner: The Axis Unseen

Nate Purkeypile ist ein Mann, dessen Portfolio sich sehen lassen kann. Der Knabe hat mittlerweile über 20 Jahre Berufserfahrung in der Spieleindustrie vorzuweisen – unter anderem zeichnete er sich unter Bethesdas Ägide für solche Blockbuster wie Fallout 3, 4, 76 oder The Elder Scrolls: Skyrim mitverantwortlich. Seit dem April 2021 hat sich Purkeypile mit seinem Ein-Mann-Unternehmen Just Purkey Games von Bethesda losgesagt, schraubt seither am Action-Spiel The Axis Unseen.

Im fertigen Spiel wird es eure Aufgabe sein „albtraumhafte Monster der alten Folklore in einer mysteriösen offenen Welt“ zu jagen, wie es in der dazugehörigen Beschreibung auf Steam heißt. Wie sich der Titel musikalisch präsentiert, wird anhand der Selbstbezeichnung als „Heavy-Metal-Horrorspiel“ deutlich. Jetzt hat die Einmannarmee Nate Purkeypile also auf Twitter eine neue Nachricht veröffentlicht, in der er seinen ehemaligen Chef Todd Howard liebevoll auf die Schippe nimmt – und in Relationen setzt, wie groß die Spielewelt seines The Axis Unseen ist. Er schreibt:

„Die Welt meines Solo-Indie-Spiels ist ungefähr fünfmal so groß wie Skyrim. „Seht ihr den Berg dort? Da könnt ihr hingehen!“. Es [The Axis Unseen] ist ein Jagdspiel mit riesigen Kreaturen, also braucht es viel Platz. Ich habe etwas Kleineres probiert – aber es fühlte sich schrecklich an. Die Demo ist jetzt verfügbar!“ Nate Purkeypile (Ex-Bethesda-Mitarbeiter)

Der Ex-Fallout-Mann und seine Solo-Projekt The Axis Unseen

Auf der Steam Database reiht sich The Axis Unseen auf Platz 338 der Wunschlisten von Spieler*innen ein. Der Titel löst also keine brachialen Begehrlichkeiten aus, die Anzahl der dem Projekt auf Steam folgender Personen steigt jedoch kontinuierlich an. Zum Zeitpunkt dieser Meldung hat The Axis Unseen über 7.000 Follower versammelt. Bleibt abzuwarten, inwiefern sich der interessant wirkende, auf die Jagd mit Pfeil und Bogen in einer großen Spielwelt ausgelegt, Titel, bei Spieler*innen durchsetzen wird.

Apropos Ödland-Urgesteine: Timothy Cain hat unlängst darüber geplaudert, wie die Produktion des „echten“ Fallout 3 seinerzeit an fehlenden, finanziellen Ressourcen scheiterte.

