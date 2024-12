Far Cry: Ubisoft will die Reihe anscheinend neu erfinden

Obwohl man die Far Cry-Reihe guten Gewissens als Ubisofts Vorzeige-Shooter bezeichnen kann, ist es seit dem Release von Teil 6 vor über drei Jahren mehr als still geworden.

Zwar hat der auf der fiktiven Insel Yaya angesiedelte Ableger noch einige Updates erhalten, darunter zu den Bösewichten der vorherigen Far Cry-Spiele; ein neuer Shooter ist aber immer noch nicht am Horizont zu erahnen. Ein Insider will nun wissen, wie es hinter den Kulissen aussieht und was Ubisoft für das nächste Far Cry plant.

Far Cry: Angeblich gleich zwei Spiele in Arbeit

Die Quelle hinter den heißen Gerüchten zu Far Cry ist der namhafte Branchen-Insider Tom Henderson, der bereits in der Vergangenheit häufig sich später als korrekt herausstellende Berichte abgeliefert hat. In einem Artikel von Insider Gaming schreibt er nun von der Zukunft Far Crys, die offenbar nicht nur im nächsten nummerierten Ableger zu liegen scheint.

So befinden sich laut Henderson derzeit zwei Far Cry-Spiele in Entwicklung: Zum einen der nächste Hauptteil der Serie unter dem Codenamen Blackbird, zum anderen ein Extraction-Shooter unter dem Codenamen Maverick. Offenbar dauert das Ganze aber noch etwas: Henderson berichtet davon, dass beide ursprünglich 2025 hätten erscheinen sollen, nun aber aufgrund von Schwierigkeiten nach 2026 geschoben worden seien.

Dabei dürfen sich Far Cry-Fans wohl auf ein paar Veränderungen einstellen, was bereits beim Engine-Wechsel anfängt: Ubisoft Montreal bediene sich dieses Mal nicht wieder Dunia, sondern Snowdrop. Aber auch spielerisch will man neue Wege beschreiten.

Was steckt hinter Far Cry Maverick und Blackbird?

Während Far Cry Maverick Henderson zufolge in der Wildnis von Alaska angesiedelt sein soll, wo ihr um euer Überleben kämpfen müsst und dabei mit Tieren, dem Wetter und anderen Spieler*innen konfrontiert werdet, dreht sich in Blackbird alles um die Rettung eurer Familie aus den Fängen eines Kults. Für die waghalsige Mission sollt ihr 24 Echtzeitstunden haben, die sich im Game in 72 Stunden abspielen und deren Fortschritt durch eine Armbanduhr angezeigt werden soll.

Doch damit nicht genug: Angeblich habe man die Bewegung gehörig überarbeitet, wobei diese sich in beiden Spielen ähneln soll, weil sie ursprünglich aus demselben Projekt entsprungen sind. Wenn Henderson Recht behält, halten demnach bald taktisches Sprinten, Rutschen und das Springen über Hindernisse Einzug in Far Cry.

Was an den Gerüchten dran ist (und wie die beiden Shooter wirklich heißen), erfahren wir wohl erst, wenn Ubisoft Far Cry Maverick und Blackbird ganz offiziell enthüllt. Bis es soweit ist, lohnt sich natürlich ein Blick auf die Konkurrenz. Wer weder mit Singleplayer noch mit Extraction etwas anfangen kann, kommt vielleicht beim durchaus kompetenten Multiplayer-Shooter Delta Force auf seine Kosten.

Quelle: Insider Gaming