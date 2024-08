Neuer Stardew Valley-Konkurrent lässt sich feiern: Nah an perfekter Steam-Wertung

Wer einmal von der virtuellen Rübe aus Eigenanbau gekostet hat, läuft Gefahr auf den Geschmack zu kommen und sich nach ähnlichen Erfahrungen zu sehnen. Hat euch beispielsweise Stardew Valley in seinen Bann gezogen, bietet sowohl euer Herz als auch euer Regal vermutlich noch mehr Platz für liebevoll gestaltete Farming-Spiele.

Die Auswahl an Titeln, welche eure Gier nach simulierter Feldarbeit zu stillen versuchen, ist alles andere als dürftig. Doch nicht jeder Kandidat schafft es tatsächlich zu liefern und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Der Release von Fields of Mistria zumindest scheint kein enttäuschtes Aufatmen nach sich zu ziehen, stattdessen regnet es Lob.

Fields of Mistria: Neues Cozy Game wir kurz nach Release mit glänzenden Steam-Rezensionen überhäuft

Am 5. August 2024 brach Fields of Mistria aus seinem fünf Jahre lang intakten Kokon hervor und spreizt nun die Flügel im Early Access auf Steam. Über 1.000 Spieler*innen haben eine Bewertung hinterlassen, nachdem sie die bunte Farming-Sim in ihre Bibliothek haben einkehren lassen. Ganze 98 Prozent von ihnen richten ihren Daumen in die Höhe und wollen andere wissen lassen, dass sie von dem Game überzeugt sind. Besonders der nostalgisch angehauchte Artstyle, welcher den Look früher Animes in farbenfrohe Pixel übersetzt, gefällt vielen gut.

Auch die Tiefgründigkeit der Charaktere beziehungsweise der Umfang der Dialoge wird häufig als herausragendes Merkmal benannt. Die Begeisterung um Fields of Mistria ist vor allem eindrücklich, da eigentlich noch keine fertiggestellte Version 1.0 vorhanden ist. Wenn die circa 35-40 Stunden Spielzeit, die sich laut Angaben gerade aus dem Cozy Game rausholen lassen, schon so gut ankommen, sollte es ab hier durch die Zugabe weiterer Inhalte wie etwa Eheschließung eigentlich bloß weiter bergauf gehen.

Momentan erwartet euch in Mistria das übliche Bauernhofleben mitsamt bekannter Nebenaktivitäten wie Angeln, Minenarbeit, Crafting und Kampf. Es lassen sich süße Tiere in unterschiedlichen Farbkombinationen züchten, darunter nicht nur die üblichen Kühe und Hühner, sondern beispielsweise auch Capybaras. Andere erfreuliche Details finden sich unter anderem in Form von nutzbarer Magie. Die findet ihr übrigens ebenfalls im anstehenden Cozy Game Whimel Academy, bei dem ihr in die Welt einer malerischen Zauberschule eintaucht.

Quellen: Steam / Fields of Mistria, YouTube / Fields of Mistria