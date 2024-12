Final Fantasy 7 Rebirth: Release im Januar – Vorbesteller-Boni & Systemanforderungen der PC-Version enthüllt

Bei den jüngst abgehaltenen Game Awards war es endlich so weit und Square Enix ließ den Chocobo aus dem Sack: Final Fantasy 7 Rebirth – der zweite Teil der neu aufgelegten Klassiker-Trilogie – hat einen Releasetermin für den PC. Doch damit nicht genug: Auch, welche Systemanforderungen ihr zu stemmen habt, verraten uns die Entwicklerinnen und Entwickler.

Schon im kommenden Monat und damit direkt zum Auftakt des neuen Kalenderjahres soll es endlich losgehen, wenn Cloud und Co. mit ihrem neuesten Streich den Computer und wohlgemerkt auch das Steam Deck entern dürfen.

Final Fantasy 7 Rebirth: Die Systemanforderungen der PC-Version im Überblick

Während die mittlerweile zehnte Ausgabe des wohl prestigeträchtigen Preises der Spielebranche in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag ihr Jubiläum feierte, gab es die eine oder andere Überraschung für Videospielliebhaber*innen aus aller Welt. Eine davon ist der zeitnahe Release der PC-Version von Final Fantasy 7 Rebirth, den Square Enix im Rahmen der Game Awards 2024 auf den 23. Januar 2025 datierte.

Schon im nächsten Monat ist es also so weit und auch PC-Besitzerinnen und -Besitzer kommen in den Genuss der Fortsetzung des durch die Bank weg positiv aufgenommenen Remakes. Besonders wichtig dabei: Die Systemanforderungen, die der zweite Teil der FF7-Trilogie an euren Gaming-PC stellt.

Eben jene findet ihr nachfolgend:

Mindestanforderungen:

30 FPS / 1080p

Grafikqualität : Niedrig

: Niedrig OS : Windows® 10 64-bit

: Windows® 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100

: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 GPU : AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce RTX 2060**

: AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce RTX 2060** Speicher : 16 GB

: 16 GB Erforderlicher Speicherplatz: 155 GB SSD

155 GB SSD Anmerkungen: *AMD Radeon RX 6600 oder höheres Modell erforderlich. **NVIDIA GeForce RTX Serie oder höheres Modell erforderlich. GPU-Speicher von 12 GB oder mehr empfohlen, wenn ein 4K-Monitor verwendet wird. Grafikkarte mit ShaderModel 6.6 oder einer neueren Version und Betriebssystem mit DirectX 12 Ultimate erforderlich.

Empfohlen:

60 FPS / 1080p

Grafikqualität : Mittel

: Mittel OS : Windows 11 64-bit

: Windows 11 64-bit CPU: AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen 7 3700 / Intel Core i7-8700, Intel Core i5-10400

GPU: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070

Speicher : 16 GB

: 16 GB Erforderlicher Speicherplatz : 155 GB SSD

: 155 GB SSD Anmerkungen: GPU-Speicher 12 GB oder mehr empfohlen, wenn ein 4K-Monitor verwendet wird.

Ultra:

60 FPS / 2160p

Grafikqualität : Hoch

: Hoch OS : Windows 11 64-bit

: Windows 11 64-bit CPU : AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700

: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 Grafikkarte : AMD Radeon™ RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4080

: AMD Radeon™ RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4080 Speicher : 16 GB

: 16 GB Erforderlicher Speicherplatz: 155 GB SSD

155 GB SSD Anmerkungen: GPU-Speicher 16 GB oder mehr empfohlen, wenn ein 4K-Monitor verwendet wird.

Rundum soll die PC-Fassung von Final Fantasy 7 Rebirth mit besseren Beleuchtungsmöglichkeiten, die eine noch lebendigere Grafik versprechen, aufwarten. Zu den weiteren technischen Highlights zählt der Support von NVIDIAs DLSS, welches die Bildrate wie die Qualität verbessert und die Unterstützung einer variablen Bildwiederholrate für ein noch smootheres Spielerlebnis.

Der Detailgrad von Hintergrundmodellen und Texturen kann nach euren Vorlieben abgestimmt und über die Grenzen der Konsolenversion hinausgetrieben werden. Außerdem verspricht Square Enix eine vollständige Kompatibilität mit den DualSense-Controllern der PS5, aber auch eine komplett eigens anpassbare Steuerung mit Tastatur und Maus soll möglich sein.

Steam Deck-Support, verfügbare Editionen & Vorbesteller-Boni

In einem aktuellen Blog-Beitrag, in dem wir noch mehr Informationen zum PC-Debüt von Final Fantasy 7 Rebirth serviert bekommen, bestätigt das Team von Square Enix, man würde „hart daran arbeiten, das Spiel für das Steam Deck zu optimieren“. Weitere Details verspricht man uns derweil für die Zukunft – natürlich auch bezüglich eines angestrebten Verifizierungs-Status für das Steam Deck.

Vorbestellen könnt ihr Final Fantasy 7 Rebirth für den PC im Übrigen bereits jetzt. Entscheidet ihr euch schon frühzeitig für den Kauf, so genießt ihr einen satten Rabatt von bis zu 30 Prozent auf alle verfügbaren Editionen. Da hätten wir zum einen natürlich die Standard-Ausgabe, die euch ohne weiteren Schnickschnack das eigentliche Spiel liefert. Wie gewohnt wird es aber auch eine Digital Deluxe Edition geben, die neben dem Game noch ein paar Goodies in Form eines (digitalen) Artbooks, dem Mini-Soundtrack sowie diverse Ingame-Items bringt.

Zu guter Letzt hätten wir dann noch das Twin Pack-Bundle, das sich an Spielerinnen und Spieler richtet, die den ersten Teil der neu aufgelegten Trilogie bislang noch nicht auf dem PC erleben durften. Hier bekommt ihr neben Rebirth auch das gefeierte Final Fantasy 7 Remake Intergrade, an welchem ihr direkt nach der Vorbestellung Hand anlegen dürft. Apropos Vorbestellung: Auch hier verspricht euch Square wieder ein paar Bonus-Gegenstände, beispielsweise die Moogle Trio-Beschwörungsmaterie.

Ob sich Final Fantasy 7 Rebirth auch auf dem PC im Test so gut schlägt wie die PS5-Version? Das erfahren wir dann spätestens am 23. Januar, wenn der Titel seinen Release feiert. Welche Highlights die Game Awards 2024 noch zu bieten hatten, verraten wir euch aber bereits jetzt an anderer Stelle.

