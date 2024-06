Forza Horizon 4 jetzt noch schnell sichern: Bald darf es nicht mehr verkauft werden

Sechs Jahre nach dem Release stellt Microsoft bald den Verkauf von einem seiner größten Erfolgshits ein: Forza Horizon 4 darf schon bald nicht mehr über die (virtuelle) Ladentheke wandern, wie die Entwickler*innen von Playground Games mitteilen.

Betroffen ist davon in erster Linie der digitale Markt, physische Exemplare sind auch später noch erwerbbar. Wer den vierten Teil der Open World-Raserei lieber rein virtuell besitzen möchte, muss sich allerdings nun beeilen – und kann derzeit sogar viele Euro sparen.

Forza Horizon 4: Warum wird der Verkauf eingestellt?

Wie bei modernen Rennspiel üblich, ist der Grund für das Einstellen des Verkaufs das Auslaufen von Lizenzen. Da Microsoft und PlayGround Games sich diese nicht auf ewig sicherten, könnt ihr ab dem 15. Dezember 2024 Forza Horizon 4 nicht mehr digital erwerben. Das gilt sowohl für den Microsoft Store als auch für die Version auf Steam.

Schon jetzt ist der Verkauf der einzelnen DLCs eingestellt, sprich bis zum Stichtag stehen nur noch die Standard, Deluxe und Ultimate Edition des Rennspiels zur Verfügung. Bis zum Dezember soll das Rennspiel außerdem regelmäßig in verschiedenen Sales angeboten werden, wie zum Beispiel derzeit bei Steam: Aktuell erhaltet ihr die britische Rennsause je nach Edition für 14 bis 20 Euro.

Falls ihr Forza Horizon 4 bislang nur über den Xbox Game Pass gezockt habt, seid ihr ebenfalls von der Einstellung betroffen. Denn nach dem 15. Dezember wird das Rennspiel nicht mehr über Microsofts Abo-Service angeboten. Solltet ihr jedoch für diese Version einen kostenpflichtigen DLC erworben haben, erhaltet ihr in den nächsten Tagen und Wochen über das Xbox Nachrichten-System einen Key für die Vollversion, so die offizielle Mitteilung. Zumindest sofern ihr am 25. Juni 2024 über eine Mitgliedschaft verfügt habt, die nicht zum reduzierten Preis angeboten wurde.

Ist Forza Horizon 4 zukünftig noch spielbar?

Trotz des Umstands, dass Forza Horizon 4 in wenigen Monaten nicht mehr digital kaufbar ist, könnt ihr das Rennspiel aber weiterhin spielen – sowohl offline als auch online, wie Microsoft bestätigt. Die Multiplayer-Server bleiben also weiterhin angeschlossen, wodurch technisch wie inhaltlich keine Änderungen zu erwarten sind.

Wobei das nicht ganz stimmt, denn ab dem 22. August 2024 wird es keine Festival Playlists mehr geben. Die bislang exklusiven Autos sollt ihr dennoch weiterhin erhalten, in dem ihr über tägliche und wöchentliche Herausforderungen einen Backstage Pass freischaltet. Eine einfache Möglichkeit, diese über die Garage für Ingame-Währung zu kaufen, gibt es nicht.

Allzu überraschend ist die Ankündigung von Microsoft übrigens nicht. Auch bei anderen Forza-Spielen hat das Unternehmen irgendwann die Lizenzen auslaufen lassen und damit den digitalen Verkauf eingestellt. In naher Zukunft dürfte somit ebenfalls Forza Horizon 5, welches bei uns im Test mit hohen Tempo überzeugen konnte, das gleiche Schicksal ereilen.

