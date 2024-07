Frostpunk 2: Alle Infos zum eisigen Aufbauerlebnis im Überblick

Der Winter naht – und diesmal bringt er einen erbarmungslosen Blizzard mit sich, welcher unsere Welt in eine Eiswüste verwandeln wird. Was wie ein überaus dystopischer Wetterbericht klingt, beschreibt in Wahrheit die Realität, mit der sich die Bevölkerung in Frostpunk 2 30 Jahre vor den Ereignissen des Spiels abfinden musste.

Und auch ihr dürft euch schon mal auf Folgen dieses aus Teil 1 bekannten Szenarios einstellen, wenn ihr die düstere Städtebausimulation bald von virtuellen und physischen Regalen schnappen wollt. Was ihr abgesehen vom Setting der eisigen Apokalypse erwarten könnt, verraten wir euch.

Release und Plattformen: Wann und worauf erscheint Frostpunk 2?

Eigentlich hätte uns Frostpunk 2 diesen Sommer eine ordentliche Abkühlung verschaffen sollen, der Kälteschock erreicht uns statt am 25. Juli jedoch erst am 20. September 2024, vermutlich also zu herbstlicheren Temperaturen. Die Verzögerung wurde etwa einen Monat vor dem angedachten Release durch 11 bit studios bekannt gegeben. Erfahrungen aus der Beta zeigten, dass an einigen Stellen noch zusätzliche Arbeit vonnöten ist, weshalb die Entwickler*innen vorerst weiter werkeln.

Sobald sie zufrieden mit ihrer Arbeit sind, schicken sie die Datei Frostpunk2_final_version_xy.z – oder wie auch immer das mit der Software-Übergabe funktionieren mag – rüber auf den PC. Persönliche Computer erhalten über die Plattformen Steam und GoG, sowie über den Epic Games Store Zugriff auf das Spiel. Konsolenspieler auf der PS5 und Xbox Series X|S müssen noch länger warten, denn hier gibt es derzeit noch kein Datum.

Welche Editionen von Frostpunk 2 gibt es und wie teuer sind sie?

Sowohl eine Standard- als auch eine Deluxe Edition von Frostpunk 2 ist vorbestellbar. Das Basispaket kostet aktuell 44,99 Euro, während ihr inklusive besonderer Zusatzinhalte 74,99 Euro zahlt. Nicht so aber auf Steam und GoG, dort gilt wie angegeben bis zum Releasetag ein Rabatt von 10 Prozent auf das teurere Modell, ihr zahlt also nur 67,49 Euro. Im PlayStation Store ist Frostpunk 2 zwar bereits gelistet, Optionen zur Vorbestellung finden sich hier aber nicht (Stand 26. Juli 2024).

Wer mehr Geld in die Hand nimmt, darf sich übrigens über folgende Boni freuen:

drei mitgelieferte DLCs

exklusives Item

Novelle „Warm Flesh“ (digital)

digitales Artbook

digitalter Soundtrack

Außerdem ist verfrühter Zugang zum Story-Modus inbegriffen. Heißt Deluxe-Spieler*innen dürfen 72 Stunden vor offiziellem Release loslegen.

Wie wird das Gameplay in Frostpunk 2 ausfallen?

Dreißig Jahre sind vergangen, seit ein brutaler Schneesturm das Land mit hartnäckigem Frost überzogen hat. Die Welt, die ihr aus dem ersten Frostpunk-Teil kennt, kehrt im Nachfolger also mit drei weiteren Jahrzehnten auf dem Buckel zurück. Als Anführer*in einer anspruchsvollen Metropole ist es erneut eure Aufgabe, die Herausforderungen der vorherrschenden Dystopie zu meistern und dabei das Wohlergehen eures Volkes trotz widriger Bedingungen zu sichern.

Eure Stadt muss neu aufgebaut werden, bevor sie sich zu einer wahren Festung des Überlebens entwickeln kann. Indem ihr Bezirke mit dediziertem Zweck erschafft, die abgestimmt aufeinander dem Erfolg eurer Siedlung entgegenstreben, kommt ihr eurem Ziel näher. Und auch technischer Fortschritt erweist sich euren Plänen als zuträglich.

Frostpunk 2 wirft noch eine neue Mechanik mit ins Spiel: Neben den Schrecken extremer Naturgewalten werdet ihr auch gesellschaftliche Dynamiken in den Griff bekommen müssen. Unterschiede im sozialen Gefälle führen zu Spannungen, weshalb sich die Abgründe der menschlichen Natur vor euren Augen auftun werden.

