Frostpunk 2 verschoben: Kurz vor Release brauchen die Entwickler noch mehr Zeit

Ende Juli ist der Sommer im vollen Gange, aber wer sich virtuell in die Eiszeit begeben wollte, braucht nun andere Pläne. Die 11 bit Studios geben bekannt, dass Frostpunk 2 den zuvor anvisierten Releasetermin nicht packt.

Eigentlich sollte das Survival-Strategiespiel am 25. Juli für den PC erscheinen. Bis vor wenigen Tagen war das auch noch der Plan, jetzt folgte recht überraschend eine Verschiebung. Allerdings sind es nur zwei Monate, die ihr länger warten müsst.

Frostpunk 2: Die Gründe für den späteren Release

Der neue Veröffentlichungstermin für Frostpunk 2 ist nun der 20. September 2024, weiterhin vorerst exklusiv für den PC. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X|S sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, dieser ist bislang aber noch nicht festgelegt.

Als Grund für die Verschiebung nennen Design Director Jauk Stokalski und Art Director Lukasz Juszczyk, dass man schlicht und ergreifend noch etwas mehr Zeit benötigt, „um zum Launch das bestmögliche Ergebnis abzuliefern“. Diese Entscheidung habe vor allem auf Basis des Beta-Feedbacks getroffen. In der Probeversion seien die Spieler*innen zwar schon überwiegend zufrieden gewesen, es hätte aber noch Verbesserungsbedarf gegeben.

Bis zum Release will man deshalb noch an drei Kernpunkten arbeiten:

Ergänzungen der Spielmechanik: Eine neue Ressource, Änderungen am temperaturbasierten Gameplay, detailliertere Verwaltung der Arbeitskräfte und noch mehr. Umfangreiche Verbesserungen der Benutzeroberfläche: Das UI soll klarer und intuitiver und ein neues Baumenü hinzugefügt werden. Zudem will das Team den Ideenbaum und das Frostland lesbarer gestalten. Neues Feature „Zoom Stories“: Da die Städte in Frostpunk 2 deutlich größer ausfallen, soll es euch die neue Funktion ermöglichen, nicht den Bezug zum Alltag eurer Bürger*innen zu verlieren. In einzelnen Stadtteilen könnt ihr näher heranzoomen und so eure Bevölkerung direkter beobachten.

Um all diese Upgrades zu implementieren, haben die 11 bit Studios deshalb die Verschiebung von Frostpunk 2 in Kauf genommen. Neben dem Survival-Stragiespiel entsteht derzeit beim polnischen Team außerdem The Alters, welches wir vor kurzem beim Steam Next Fest ausprobiert haben.

Quelle: Steam, Pressemitteilung 11 bit Studios