Gearbox-CEO stellt wieder Borderlands 4 in Aussicht – ohne es zu erwähnen 

Mit dem Film zum beliebten Loot-Shooter-Franchise Borderlands quasi vor der Tür fragen sich die Fans, ob es demnächst nicht auch mal eine Ankündigung für einen neuen Teil der Reihe gibt. Borderlands 3 ist schließlich schon fünf Jahre her und bereits vor dem Summer Game Fest im Juni hatte die Gerüchteküche gebrodelt, ob Entwicklerstudio Gearbox nicht vielleicht handfeste Neuigkeiten haben könnte.

Dessen CEO Randy Pitchford wirft den Fans seit Monaten neue Brotkrumen hin und spricht nun auch in einem Interview davon, dass das Unternehmen bald Näheres verkünden wird. Aber worum genau es geht – da tappen wir nach wir vor im Dunklen.

Borderlands: Verhilft der Film zu neuem Hype?

Vielleicht erhofft man sich von dem Borderlands-Film, der mit Cate Blanchett, Kevin Hart und Jamie Lee Curtis in den Hauptrollen ab dem 9. August in den deutschen Kinos starten wird, einen ähnlichen Hype für das Franchise, wie es bei Fallout und der dazugehörigen Amazon-Serie im Frühjahr geschehen ist. Überdies wäre die gamescom Ende August ein gebührender Rahmen für Neuigkeiten rund um die Borderlands-Welt.

„Wir arbeiten an vielen Dingen und wir arbeiten an großen Dingen“, sagt Pitchford (via GamesRadar+) und schraubt damit die Erwartungen weiter nach oben. Und damit nicht genug: „Ich bin zuversichtlich, dass unsere Fans sehr, sehr zufrieden sein werden, wenn wir unser nächstes Videospielprojekt ankündigen. Und wir werden sie nicht mehr lange warten lassen.“

Er legt sogar noch einen drauf und sagt: „Ich habe das größte und beste Team, mit dem ich je zusammen gearbeitet habe und wir wissen genau, was unsere Fans von uns erwarten, daher bin ich sehr, sehr aufgeregt. Ich wünschte, ich könnte jetzt schon etwas verraten, weil es so viel zu erzählen gibt.“

Pitchford hätte viel zu erzählen – aber verrät nicht mal einen Titel

Derweil rückt er allerdings nicht einmal mit einem Titel heraus, aber nachdem er die Latte so dermaßen hoch gelegt hat, wäre alles andere als eine bombastische Ankündigung für Borderlands 4 wahrscheinlich eine herbe Enttäuschung für die Fans. Allerdings verweist er auch auf den großen Erfolg vom Borderlands-Spin-off Tiny Tina’s Wonderlands.

„Wir hatten mit Wonderlands einen größeren Erfolg als mit dem ersten Borderlands-Spiel“, so Pitchford – was allerdings daran liegen könnte, dass Borderlands bei Erscheinen von Tiny Tina’s RPG-Ableger bereits ein etabliertes Franchise war. Dennoch ist der Gearbox-CEO überzeugt, dass das etwas ist „worauf wir bauen können. Das ist ein Feld, auf dem wir experimentieren können. Da können Fans mehr erwarten.“

Das Borderlands-Spin-off Tiny Tina’s Wonderlands vermischt die verrückte Welt des Endzeit-Shooters mit einer Tabletop-Rollenspiel-Thematik. (Credits: Gearbox / 2K)

Es wird also der Fan-Gemeinschaft definitiv der Mund wässrig gemacht. Und wer so mit Superlativen um sich wirft, dass er auch gleich eine Videospiel-Award-Show moderieren oder für das Amt des US-Präsidenten kandidieren könnte, tut besser daran, am Ende auch abzuliefern. Schon im Februar hatte Pitchford davon gesprochen, dass Gearbox am „größten Ding“, das sie jemals gemacht haben, arbeitet.

Fakt ist aber auch, dass er – damals wie jetzt – mit keinem Wort den Begriff „Borderlands 4“ nutzt, aber in höchsten Tönen das Spin-off Tiny Tina’s Wonderlands lobt. Vielleicht eine Finte? Es mag jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Was Fans hingegen von dieser beliebten Figur im Borderlands-Film halten, könnt ihr hier lesen.

Quellen: GamesRadar+, Youtube / KinoCheck